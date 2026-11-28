La Lazio di Gattuso non si ferma. La formazione biancoceleste vince in trasferta contro il Torino per 2-1 nella gara valida per la tredicesima giornata di Serie A, mantiene l’imbattibilità e la vetta solitaria della classifica salendo a 35 punti, ottenendo l’undicesima vittoria stagionale.

Decidono le reti biancocelesti di Provtsgaard e Isaksen al 42′ e al 44′. Nella ripresa i granata accorciano le distanze con Adams al 62′; ma non basta. Inutile l’assalto finale dei padroni di casa di Abate, che mancano la vittoria da oltre un mese restando a 14 punti. Gattuso ha raggiunto e affiancato lo storico allenatore Tommaso Maestrelli nei primati della Lazio con 13 partite senza sconfitte, portando la squadra a 10 giornate consecutive in testa alla classifica e consolidando uno storico primato biancoceleste, superando ogni precedente avvio nella storia del club dopo aver già fissato il primato di 10 vittorie nelle prime 12 gare