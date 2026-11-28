Dopo l’anticipo di ieri tra Venezia-Bologna finito 0-0, oggi sabato 28 novembre 2026 torna la Serie A con altri tre anticipi della 13^ giornata. In campo la capolista Lazio di Gattuso e l’Inter di Chivu, precedute dalla sfida Frosinone-Parma. Ecco il dettaglio della giornata:

Frosinone Parma

Torino Lazio

Inter Genoa

In occasione della 13ª Giornata della #SerieAEnilive, Lega Calcio Serie A scenderà in campo ancora una volta a fianco dell’@UNICEF_Italia con lo slogan “Io ci sono – Per ogni bambino”, per celebrare l’anniversario della Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza. ➡️https://t.co/GXhVtGrwNC — Lega Serie A (@SerieA) November 27, 2026

Frosinone-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Ecco le probabili formazioni di Frosinone-Parma:

Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Cittadini, Calvani, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobcek. Allenatore: Alvini.

Parma (3-5-2): Daffara; Ndiaye, Troilo, Delprato; Britschgi, Keita, Sierro, Bernabé, Valeri; Elphege, Lontani. Allenatore: Gilardino.

Il match inizia alle 15 e sarà trasmesso in diretta in tv dalla piattaforma Dazn.

Gattuso: “Taylor out, sognavo un Olimpico pieno”

“Taylor non sarà della partita. Ha avuto un problema contro il Lecce nel secondo tempo, ha fatto la risonanza, c’è un po’ di edema, lunedì ne fa un’altra e lo valutiamo. Gli altri stanno tutti bene, anche Noslin e Zaccagni stanno bene”. Lo ha detto il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato in casa del Torino. “Sarà una partita molto impegnativa, affrontiamo una squadra fastidiosa, sanno quello che devono fare – ha aggiunto – Ti vengono addosso e quando partono lo fanno in maniera forte. Domani a livello sportivo ci sarà da battagliare”.

“Il ritorno dei tifosi in casa? Per me è motivo d’orgoglio, intanto complimenti a chi c’è stato durante tutte le partite, poi il tifo organizzato è una componente importante, lo abbiamo toccato con mano fuori casa. Noi dobbiamo essere bravi con le nostre prestazioni e il nostro atteggiamento, sicuramente vedere un Olimpico con 50-60mila persone è qualcosa che sognavo dal primo giorno. Speriamo di esserne all’altezza, sarà qualcosa di nuovo per me e i miei giocatori – ha aggiunto – Sicuramente dovremo farci trovare pronti”.

🎙️Il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso, in vista del match Torino-Lazio, interverrà in conferenza stampa 🗓️ 27.11.26 ⏰ ore 12:15 📍Sala stampa del Training Center S.S. Lazio ℹ️➡️ https://t.co/1qXbNyPROQ https://t.co/x6T8wOo6hy — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 26, 2026

Torino-Lazio: il pronostico

La Lazio, ancora imbattuta e prima in classifica, è attesa dall’esame Torino nella tredicesima giornata di Serie A per consolidare il primato. I precedenti sorridono ai biancocelesti, che hanno vinto undici delle ultime ventidue trasferte sul campo dei granata: anche in questo caso – come riporta Agipronews – a prevalere è il segno ‘2’, proposto tra 2,15 e 2,19 dai betting analyst di Planetwin365 e William Hill, mentre si sale tra 3,40 e 3,45 per il ritorno alla vittoria che agli uomini di Ignazio Abate manca da oltre un mese. A 3,30, invece, il pareggio. A testimoniare il periodo difficile del Torino sono anche le undici partite consecutive in casa in cui ha subito almeno un gol: un dato che fa pendere il pronostico verso il Goal, in lavagna a 1,63 contro il 2,15 del No Goal. Più ridotto il distacco tra Over e Under, con il primo favorito a 1,80 sul secondo, proposto a 1,90. A proposito di gol, uno degli uomini chiave della partita sarà Giovanni Simeone: l’attaccante argentino non segna in casa da sette mesi ma si troverà di fronte alla sua ‘vittima’ preferita, contro cui ha segnato ben undici gol in carriera, di cui dieci in campionato. La rete dell’argentino che potrebbe far ripartire i granata si gioca a quota 3,40. Di fronte, però, Gennaro Gattuso può contare su diversi giocatori in forma, su tutti Tijjani Noslin e Gustav Isaksen. L’olandese ha partecipato con gol o assist ad almeno un gol nelle ultime quattro partite: un’altra rete è in lavagna a 2,90. Si sale a 3,40, invece, per il danese, altro grande protagonista dell’ottimo avvio della Lazio, stessa quota per Andrea Pinamonti.

Torino-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Ecco le probabili formazioni del match:

Torino (3-5-2) Lucas Perri; Cömert, Coco, Comuzzo; Belghali, Vlasic, Mandragora, Bragança, Cacciamani; Adams, Simeone. Allenatore: Abate.

Lazio (4-3-3) Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Dele-Bashiru; Isaksen, Pinamonti, Noslin. Allenatore: Gattuso.

La partita Torino-Lazio inizia alle 18 e sarà trasmessa in diretta esclusiva dalla piattaforma Dazn.

Torino, ci vediamo presto 📸🛫 https://t.co/p6o8fFLza5 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 27, 2026

Inter: Bastoni out

Alessandro Bastoni salta la sfida di campionato di domani contro il Genoa. Il difensore dell’Inter, si legge in una nota del club nerazzurro, “si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano” che “hanno evidenziato un risentimento al quadricipite della coscia sinistra”.

I dettagli: https://t.co/bH7RajyIv5 — Inter ⭐⭐ (@Inter) November 27, 2026

Inter-Genoa: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Ecco le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Josep Martínez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Sucic, Jones, Dimarco; Pio Esposito, Lautaro Martínez. Allenatore: Chivu.

Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Vásquez, Otoa, Marcandalli; Ehizibue, Traoré, Frendrup, Ellertsson; Junior Messias, El Shaarawy; Osmajic. Allenatore: De Rossi.

La partita Inter-Genoa inizia alle 20.45, il match sarà trasmesso in diretta in tv dalla piattaforma Dazn e sui canali di Sky Sport.