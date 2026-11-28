Il Frosinone di Alvini, dopo due sconfitte consecutive, torna al successo superando in casa il Parma per 3-0 nella gara valida per la 13ma giornata di Serie A.
Tripletta in 24′ dell’attaccante slovacco Bobcek, a segno al 55′, al 61 e al 79′, lanciato per la prima volta da titolare al centro dell’attacco. Terza sconfitta consecutiva per la squadra di Gilardino. In tribuna c’era anche il commissario tecnico Roberto Mancini, venuto a osservare alcuni giovani italiani. Il Frosinone si porta al sesto posto in classifica con 23 punti, mentre gli emiliani restano terz’ultimi a 8 punti.