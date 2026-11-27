Dopo le partite europee, tra Champions, Europa e Conference League, la Serie A torna in campo oggi, venerdì 27 novembre 2026, con il primo anticipo della 13ª giornata. Con la Lazio sempre in testa alla classifica, davanti alla Roma staccata di due punti e all’Inter indietro di tre lunghezze, il campionato entra nella sua fase calda prima del giro di boa di gennaio.

4️⃣🔥 #UEL #JuventusOmonia https://t.co/LkEQ0BaGLx — Lega Serie A (@SerieA) November 26, 2026

La classifica

1 Lazio 32

2 Roma 30

3 Inter 29

4 Milan 27

5 Como 26

6 Juventus 21

7 Frosinone 20

8 Napoli 18

9 Bologna 18

10 Genoa 16

11 Cagliari 16

12 Atalanta 15

13 Torino 14

14 Monza 10

15 Lecce 10

16 Fiorentina 9

17 Parma 8

18 Sassuolo 8

19 Udinese 6

20 Venezia 6

NEXT MATCH ⏳ 🔜 #TorinoLazio 🏟️ AWAY 🗓️ 28.11.26 ⏰ H. 18:00 https://t.co/O9uCTDIi7f — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 24, 2026

La 13ª giornata

Venerdì 27 novembre 2026 Venezia – Bologna



Sabato 28 novembre 2026 Frosinone – Parma Torino – Lazio Inter – Genoa



Domenica 29 novembre 2026 Udinese – Fiorentina Sassuolo – Napoli Roma – Monza Como – Juventus



Lunedì 30 novembre 2026 Lecce – Atalanta Cagliari – Milan



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Venezia-Bologna: i pronostici

Il cambio di allenatore sembra aver dato la scossa sperata sia al Venezia sia al Bologna. Con Davide Nicola i veneti hanno conquistato due vittorie su sei partite giocate e mosso la classifica, mentre dall’arrivo di Palladino i rossoblù hanno ottenuto 17 punti su 24 disponibili, una media di oltre 2 a partita. Nell’anticipo del venerdì le due squadre si trovano di fronte al Penzo e i bookie considerano gli ospiti (leggermente) favoriti: come riporta Agipronews, il quinto “2” consecutivo dei rossoblù si gioca infatti a 2,18 su Betpoint, mentre pareggio e successo dei padroni di casa sono in lavagna nell’ordine a 3,30 e 3,40. Le ultime due partite del Venezia sono terminate con almeno tre reti complessive, come cinque delle ultime sette con in campo il Bologna: sulla laguna gli esperti prevedono però una sfida con pochi gol in cui l’Under è favorito, visto che si gioca a 1,79 su 888 sport, mentre l’Over è fissato a 1,94. Tre delle cinque vittorie dei felsinei in campionato sono arrivate con il risultato di 2-1: venerdì questo esito si gioca a 9,00. Il pareggio 1-1 è considerato il risultato esatto più probabile ed è in lavagna a 6,00. L’1-0 e il 2-1, risultati delle due vittorie stagionali del Venezia, si giocano nell’ordine a 10 e 12 volte la posta. Bernardeschi – con Mbangula – è il miglior marcatore dei felsinei in questa stagione e dovrebbe partire titolare nel tridente di Palladino: un gol dell’ex azzurro si gioca a 4,00, mentre quello dell’attaccante belga in prestito dal Werder Brema è fissato a 3,75. Orsolini – 3 gol e un assist in quattro gare contro il Venezia – è in pole a 3,25. Adams e Yeboah formeranno come al solito la coppia d’attacco scelta da Nicola: un gol del primo è in lavagna a 3,50, quello del nazionale ecuadoriano a 3,75, mentre un gol di Busio vale 7,50 volte la posta puntata.

Benvenuto, mister. Il Venezia FC comunica di aver affidato a Davide Nicola l’incarico di allenatore della prima squadra. #ArancioNeroVerde 🟠⚫🟢 https://t.co/l6FepXb3ux — Venezia FC (@VeneziaFC_IT) October 14, 2026

Venezia-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Ecco le probabili formazioni:

Venezia (3-5-2) F. Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Busio, Haps; Lauberbach, A. Adams. All. Nicola.

Bologna (3-4-3) Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Bernardeschi; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi. All. Palladino.

Le dichiarazioni di Raffaele Palladino in conferenza stampa alla vigilia di #VeneziaBologna 🗣️🎙️ Clicca sul link 👉 https://t.co/V1f0jJGVqU #WeAreOne https://t.co/zTDF9hapgj — Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) November 26, 2026

La partita Venezia-Bologna inizia alle 20.45, il match sarà visibile in tv sulla piattaforma di Dazn e sui canali di Sky Sport. La partita sarà trasmessa in streaming su Dazn, SkyGo e Now Tv.