E’ morto a soli 37 anni Ingvar Jonsson il portiere simbolo del calcio islandese. Era malato di cancro. Lo annuncia il suo club, il Víkingur. “È con grande tristezza e profondo dolore che annunciamo la scomparsa del nostro caro amico e compagno di squadra Ingvar Jónsson, portiere del Víkingur, avvenuta mercoledì 25 novembre, circondato dai suoi cari.Il pensiero del club e di tutti i Vikings è rivolto alla sua famiglia e ai suoi cari. Porgiamo loro le nostre più sentite condoglianze”, si legge sul sito della società islandese.

Aveva disputato la sua ultima partita il 3 maggio, nella vittoria per 3-1 sul campo del Keflavík, lasciando il campo all’intervallo. Aveva partecipato con la nazionale islandese agli Europei del 2016 quando la selezione dell’isola sorprese tutti arrivando ai quarti di finale alla prima storica partecipazione alla fase finale della competizione. Anche la Federazione islandese lo ha ricordato con un post sul suo profilo Instagram.