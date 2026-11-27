Il futuro azzurro è ai loro piedi. E si vede. La terza eliminazione consecutiva al Mondiale ha accelerato un processo di rinnovamento nella mentalità necessario con cui ridare slancio ad un movimento calcistico impegnato a fare fronte comune per uscire dalla crisi. I dati delle ultime stagioni mostravano che la Serie A faticava a dare continuità agli Under 21. Nell’annata 2025/26, ad esempio, solo un U18 del campionato italiano (Honest Ahanor dell’Atalanta, con 1.078 minuti) era entrato nella top 10 europea per minutaggio nella sua fascia d’età. Ora qualcosa di assai concreto è cambiato. Nella stagione attuale i gol segnati dai giovanissimi in Serie A sono più che raddoppiati rispetto all’avvio dell’anno precedente, passando – nelle sole prime dieci giornate – da 19 a 51 reti (+168,4%) con il doppio dei marcatori coinvolti, e tra questi ci sono anche dei baby azzurri come Pio Esposito, Cisse o Camarda. A dimostrazione che se gettati nella mischia, la fiducia viene ripagata con il massimo della prestazione, ovvero il gol. Lo conferma anche il buon andamento dell’Italia U21 del ct Silvio Baldini e la stessa nazionale di Mancini che ha scelto la ‘linea verde’ per voltare pagina e offrire ai giovani talenti quell’esperienza necessaria per emergere. Le recenti reti europee di Cisse ed Ekathor con Milan e Juventus nell’ultimo turno di Europa League non fanno altro che confermare questa tendenza. La continuità nei club di questi giocatori sarà decisiva per la Nazionale U21 in vista non solo della fase finale continentale che si terrà la prossima estate ma anche in prospettiva futura, quando l’Italia di Mancini sarà impegnata nelle qualificazioni al mondiale del 2030.

Osayuki Ekhator of Juventus FC seen in action during UEFA Europa League 2026/27 League Phase – Matchday 5 football match between Juventus FC and AC Omonia Nicosia.

Tra i nomi da tenere d’occhio anche Cassano e Papaccioli

Tra le storie raccontate questo avvio di stagione oltre a quella di Cisse (già sei reti in campionato) c’è anche quella di Riccardo Cassano, centrocampista del Como classe 2009, convocato da Roberto Mancini nella Nazionale maggiore per gli impegni di novembre contro Francia e Belgio. Il giovane regista – che si sta mettendo in evidenza con la Primavera del Como, dove ha mostrato qualità tecniche e capacità di organizzare il gioco – non fa che sottolineare un aspetto diverso del rinnovamento generazionale: non soltanto giovani che segnano e giocano stabilmente nel massimo campionato, ma anche talenti ancora impegnati nei settori giovanili che cominciano ad attirare l’attenzione della Nazionale. Un’altra storia particolarmente significativa arriva ancora dal Como, ed è quella di Matteo Papaccioli protagonista di una serata storica in Champions League nel 9-1 in trasferta con il Lens ad inizio novembre. Il dato più incoraggiante non è dunque solo la quantità di minuti giocati, ma la qualità dell’incidenza: in una Serie A che segna molto di più rispetto al passato (379 gol nelle prime 120 partite), i giovani italiani non vengono schierati per obbligo o emergenza, ma determinano il risultato delle big e alimentano direttamente la Nazionale maggiore. E tornano in mente le parole del ct Baldini che ha definito i suoi ragazzi “un dono divino” e “persone speciali”, sostenendo che il talento in Italia non è mai mancato e che l’unico limite del passato era la paura di farli giocare.