Il mondo del calcio è in lutto per la morte di Juary. L’ex attaccante brasiliano, in Italia con le maglie di Inter, Avellino, Ascoli e Cremonese, è deceduto in Brasile a 67 anni.”FC Internazionale Milano e tutto il mondo Inter si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Juary e, nel ricordarlo, abbracciano i suoi familiari”, si legge sul sito della società nerazzurra, “nato a São João de Meriti nel 1959 e cresciuto calcisticamente nel Santos, Juary Jorge dos Santos Filho arrivò in Italia nel 1980 vestendo la maglia dell’Avellino. Nel 1982 approdò all’Inter, con cui disputò la stagione 1982/83: 21 presenze e 2 gol in campionato, una rete in Coppa Italia e una in Coppa Uefa. Chiuse con 36 presenze complessive e 4 reti, prima di trasferirsi all’Ascoli e poi alla Cremonese. Nel 1987 conquistò la Coppa dei Campioni in finale, siglando il gol decisivo contro il Bayern Monaco. Il Club esprime la propria vicinanza alla famiglia e a tutti i suoi cari”.

Anche l’Avellino ricorda l’attaccante brasiliano: “L’U.S. Avellino 1912, addolorata per la notizia della scomparsa di Jorge Juary dos Santos Filho, uno dei simboli del club biancoverde avendo collezionato in serie A con l’Avellino 34 presenze e 13 gol, contribuendo a due salvezze nelle stagioni 1980/81 e 1981/82, esprime sincero cordoglio alla famiglia dell’ex calciatore ed allenatore brasiliano”.

L’U.S. Avellino 1912, addolorata per la notizia della scomparsa di Jorge Juary dos Santos Filho, uno dei simboli del club biancoverde avendo collezionato in in serie A con l’Avellino 34 presenze e 13 gol, contribuendo a due salvezze, esprime sincero cordoglio alla famiglia. — U.S. Avellino 1912 (@usavellino1912_) November 27, 2026