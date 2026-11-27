Sedici persone sono state arrestate a Batumi, in Georgia, dopo gli scontri tra tifosi turchi del Besiktas e forze dell’ordine durante la partita di Europa League contro il club israeliano Hapoel Beer-Sheva. Secondo il ministero dell’Interno georgiano, tre agenti sono rimasti feriti. La polizia ha denunciato comportamenti aggressivi già prima del match e proseguiti all’interno dello stadio, dove sarebbero stati danneggiati i seggiolini, poi lanciati contro gli agenti. Il ministro turco dello Sport, Osman Aşkın Bak, ha condannato quello che ha definito un intervento sproporzionato delle forze di sicurezza. Anche il Besiktas ha accusato la polizia georgiana di aver usato la forza contro i propri sostenitori e ha presentato un reclamo alla Uefa. Secondo il club, gli interventi sarebbero scattati dopo l’esposizione di una bandiera palestinese, circostanza negata dalle autorità georgiane. La partita, disputata in campo neutro per motivi di sicurezza, è stata sospesa per circa mezz’ora.