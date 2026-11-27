Il 27 novembre 2006 Fabio Cannavaro entrava ufficialmente nella storia del calcio mondiale. Il capitano della Nazionale italiana, reduce dallo straordinario trionfo ai Mondiali di Germania, conquistava il prestigioso Pallone d’Oro, coronando un’annata indimenticabile. Un riconoscimento che premiava le sue prestazioni e il contributo decisivo alla conquista del titolo mondiale. Il difensore napoletano diventava così il simbolo di una Nazionale entrata nella leggenda e il quinto italiano a conquistare il trofeo, dopo Omar Sívori, Gianni Rivera, Paolo Rossi e Roberto Baggio.

Mondiali 2006 – La nazionale azzurra campione del mondo atterra a Pratica di mare. Nella foto Marcello Lippi e Fabio Cannavaro escono dall’ aereo. Camond2006