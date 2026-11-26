Home > Calcio > Olympiacos-Milan e Juventus-Omonia oggi in campo in Europa League: orario, probabili formazioni e dove vederle in tv

Torna l’Europa League. Dopo la conclusione della quinta giornata del girone unico di Champions, oggi in campo Milan e Juventus.

I rossoneri saranno impegnati in trasferta contro i greci dell’Olympiacos: fischio di inizio alle 18.45. Ad arbitrare sarà l’inglese Chris Kavanagh. I bianconeri ospiteranno invece i ciprioti dell’Omonia a Torino a partire dalle 21. La gara sarà diretta da un altro fischietto inglese, Sam Barrott.

Olympiacos-Milan e Juventus-Omonia: le probabili formazioni

Olympiacos-Milan, stadio Geōrgios Karaiskakīs di Atene, ore 18.45

OLYMPIACOS (4-2-3-1): Ortega; Saliakas, Retsos, Carmo, Onyemaechi; Puerta, Hezze; Bailey, Sá, Fortounis; González

MILAN (4-4-1-1): Maignan, Gila, De Winter, Diawara, Estupinan, Moreira, Jashari, Rabiot, Hutchinson, Pulisic, Gonçalo Ramos

Juventus-Omonia, Allianz Stadium di Torino, ore 21

JUVENTUS (3-4-3): Neto; Gatti, Bremer, Lucumì; McKennie, Douglas Luiz, Sarr, Cambiaso; Conceicao, Ekhator, Boga

OMONIA (4-3-3) Kaminski; Mayambela, Coulibaly, Satka, Duverne; Andreou, Tanase, Maric; Ewandro, Diony, Montnor

Olympiacos-Milan e Juventus-Omonia: dove vederle in tv

Le due partite di questa sera saranno entrambe disponibili in diretta tv su Sky Sport (canali Sky Sport Uno sul 201, Sky Sport 4K sul 213 e Sky Sport su 252 e 253). Olympiacos-Milan sarà visibile anche in chiaro su TV8, ma in differita a partire dalle 21. Per chi desidera o può seguirli online, i match saranno disponibili anche in streaming su Sky Go e su Now.