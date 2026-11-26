Quarta giornata del girone unico di Conference League. A tenere alta a bandiera italiana deve pensarci l’Atalanta, che stasera affronterà i bosniaci del Borac Banja Luka a partire dalle 21. A dirigere la gara sarà l’arbitro belga Nathan Verboomen.

Prima della pausa dedicata alla Nations League, la Dea aveva trovato il pareggio contro i kazaki del Kairat. Al momento i bergamaschi hanno 4 punti e sono 16esimi in classifica, in posizione utile per i play-off. L’obiettivo è però trovare la vittoria stasera per cercare di stare più tranquilli.

Borac Banja Luka-Atalanta: probabili formazioni

Borac Banja Luka-Atalanta, Gradski Stadion di Banja Luka, ore 21

BORAC BANJA LUKA (4-3-3): Jurkas; Cipetić, Meijers, Saničanin, Herrera; Hiroš, Deket, Jojić; Roguljić, Juričić, Savić

ATALANTA (4-2-3-1): Sportiello; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Bernasconi; Ederson, Pasalic; Samardzic, Raspadori, Rowe; Scamacca

Borac Banja Luka-Atalanta: dove vederla in tv

Il match di questa sera sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 254 e su NOW. I tifosi avranno la possibilità di seguire la partita anche in streaming su Sky Go e NOW.