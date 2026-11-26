La Fifa ha confermato che, nel corso di un recente attacco informatico sono stati sottratti dei dati interni. Lo rivela il sito specializzato in cybersecurity ‘The Record’, secondo cui l’organizzazione calcistica, con sede in Svizzera, ha dichiarato che gli hacker hanno violato i suoi sistemi, ottenendo un “accesso non autorizzato a un insieme limitato di informazioni personali e aziendali”.”La Fifa sta collaborando strettamente con le autorità competenti, incluse le forze dell’ordine”, ha affermato un portavoce. La Fifa “condanna con la massima fermezza l’acquisizione e la pubblicazione illecite di informazioni, in particolare di dati personali. Tali azioni costituiscono una violazione grave e inaccettabile della privacy e possono avere conseguenze significative per le persone coinvolte”.

L’organizzazione non ha risposto a ulteriori domande sulla natura dell’incidente. La scorsa settimana, il gruppo di criminalità informatica ‘Handsome Boy Hacking Club’ (HBHC) ha dichiarato di aver sottratto oltre 12 GB di dati all’organizzazione e di aver tentato, senza successo, di estorcere denaro alla Fifa. Tra i dati sottratti figurerebbero documenti d’identità e relativi all’immigrazione, documentazione finanziaria e legale, informazioni sulla governance e altro ancora. L’incidente che ha coinvolto la FIFA segue altri attacchi recenti ai danni di leghe calcistiche europee. Lunedì, la Liga spagnola – la massima serie del campionato spagnolo – ha reso noto che alcuni hacker hanno sottratto dati personali dei tifosi, colpendo i propri servizi digitali e quelli di diversi club spagnoli. A maggio, la polizia olandese ha arrestato un uomo di 35 anni, sospettato di aver violato i sistemi informatici dell’Ajax, uno dei club calcistici più importanti dei Paesi Bassi. Anche la Federazione calcistica francese ha segnalato un attacco informatico nel 2025.