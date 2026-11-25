Dopo le sconfitte contro Real Madrid e Manchester United, entrambe arrivate nel finale, la formazione capitolina è attesa dal terzo confronto con una delle grandi del calcio europeo

Dal campionato alla Champions League, la Roma si prepara a una nuova sfida di alto livello. Questa sera i giallorossi saranno impegnati al Parco dei Principi contro il Paris Saint-Germain, in una partita importante per valutare il percorso di crescita della squadra guidata da Gian Piero Gasperini.

Dopo le sconfitte contro Real Madrid e Manchester United, entrambe arrivate nel finale, la formazione capitolina è attesa dal terzo confronto con una delle grandi del calcio europeo. L’obiettivo è dimostrare di poter competere con le squadre più attrezzate e riuscire a trasformare le buone prestazioni in risultati concreti.

Gasperini: “In Champions bisogna essere bravissimi negli episodi”

Alla vigilia della partita, Gian Piero Gasperini ha sottolineato l’importanza dei dettagli e della concentrazione per affrontare avversari di questo livello. “La Champions è questa, è la competizione degli episodi. Bisogna essere bravissimi nelle situazioni, perché ci sono grandissimi giocatori e a volta non basta fare delle prestazioni importanti. Qui quando sbagli c’è una possibilità di pagare molto più alta”, ha dichiarato il tecnico.

Gasperini ha poi evidenziato le qualità della propria squadra: “La Roma ha una sua intelaiatura che può giocarsi questo tipo di partite, se l’è conquistata sul campo. Contro queste squadre devi avere una concentrazione sempre molto alta e una qualità tecnica per metterle in difficoltà“.

L’allenatore giallorosso ha ricordato anche la sfida con l’Atalanta persa nei quarti di finale nel 2022 e il giudizio di Luis Enrique, che lo ha definito un tecnico distante dalla tradizione italiana. “Quando ho iniziato a giocare le coppe e la Champions è una cosa che mi è stato riconosciuto, è il metro di paragone e la competizione più importante al mondo. Quella partita con il Psg rimane un rammarico, ma è stata straordinaria”, ha concluso.

Dybala carica la Roma: “Sono molto orgoglioso di essere qui”

Anche Paulo Dybala ha parlato alla vigilia della sfida, sottolineando il valore dell’appuntamento europeo e la voglia di contribuire alla prestazione della squadra. “E’ una partita che rappresenta moltissimo, abbiamo lavorato molto per essere qui e possiamo capire a che livello siamo. Sono molto orgoglioso di essere qui con la Roma”, ha dichiarato l’argentino.

Sulle proprie condizioni fisiche, Dybala ha aggiunto: “La squadra sta molto bene, aldilà se gioco io o no. Io personalmente mi sento bene, con voglia di giocare e dare il mio contributo alla squadra”.

Luis Enrique elogia Gasperini: “Le sue squadre hanno un’identità precisa”

Il Paris Saint-Germain dovrà fare i conti con le assenze di Kvaratskhelia e Doué, ma potrà comunque contare su una rosa ricca di alternative e qualità.

Alla vigilia, Luis Enrique ha espresso apprezzamento per il lavoro del collega giallorosso, riconoscendone l’identità di gioco: “Gasperini è un allenatore di grande esperienza, che apprezzo molto, perché le sue squadre hanno un’identità ben definita, un modo di giocare molto chiaro”. Il tecnico spagnolo si aspetta una Roma aggressiva e capace di imporre il proprio gioco: “Gasperini cerca di attaccare sempre, di essere migliore dell’avversario, e questo non è tipico del calcio italiano. È rimasto fedele a questo stile. È meraviglioso avere allenatori come lui“.

Luis Enrique ricorda la Roma: “Ho bellissimi ricordi”

Nel corso della conferenza stampa, l’allenatore del PSG ha ricordato anche la propria esperienza sulla panchina giallorossa: “Ho bellissimi ricordi del mio anno a Roma e provo una sensazione meravigliosa ogni volta che ci torno”. L’attenzione è però rivolta soprattutto alla partita, che Luis Enrique considera particolarmente impegnativa.

Il tecnico ha riconosciuto quanto mostrato dalla Roma nelle precedenti sfide europee: “Contro Real Madrid e Manchester United, la Roma meritava di più. Dovremo essere pronti fin dall’inizio, altrimenti avremo più problemi del solito”.

Paris Saint Germain-Roma, probabili formazioni

Paris Saint-Germain (4-3-3) Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Akliouche, Dembélé, Ferran Torres. All. Luis Enrique

Roma (3-4-2-1) Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Koné, Cristante, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. All. Gasperini

Dove vedere la partita in tv

Il match della quinta giornata di Champions League tra PSG e Roma, in programma stasera alle 21 a Parigi, sarà trasmesso in diretta TV su Amazon Prime Video, che detiene i diritti esclusivi di una partita del mercoledì per ogni turno. Oltre che sulle Smart TV, la gara dei giallorossi al Parc des Princes sarà visibile in diretta streaming tramite sito o app di Prime Video su computer, tablet e smartphone.