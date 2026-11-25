I nerazzurri hanno bisogno di tre punti per migliorare la propria posizione in classifica e avvicinare la qualificazione ai playoff

Torna la Champions League a San Siro. L’Inter affronta lo Stoccarda di Hoeness nella quinta giornata della fase a girone unico, con l’obiettivo di conquistare la terza vittoria consecutiva nella competizione. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21.

I nerazzurri hanno bisogno di tre punti per migliorare la propria posizione in classifica e avvicinare la qualificazione ai playoff, mantenendo viva anche la speranza di raggiungere direttamente gli ottavi di finale. La squadra di Cristian Chivu arriva all’appuntamento dopo il pareggio per 4-4 contro l’Atalanta, una partita nella quale ha sprecato un doppio vantaggio, evidenziando ancora alcune difficoltà difensive.

In Champions, invece, l’Inter ha vinto entrambe le ultime due partite senza subire gol. I nerazzurri hanno attualmente 6 punti in classifica, contro i 7 dello Stoccarda, che ha realizzato sette reti e ne ha incassate quattro. L’Inter ne ha segnate otto, subendone sei.

Chivu alla vigilia: “Lo Stoccarda è aggressivo e intenso”

Cristian Chivu ha presentato la sfida in conferenza stampa, sottolineando le qualità dell’avversario e l’importanza di sfruttare questa occasione europea. “Per noi è un’altra occasione in Champions League, è la quinta partita e conosciamo la realtà della classifica. Siamo consapevoli delle nostre ambizioni e del valore dello Stoccarda, che è aggressivo e intenso, molto forte e ha fatto vedere tante cose buone in stagione. Siamo pronti per fare del nostro meglio: tutti e tre gli attaccanti sono a disposizione, vedremo chi giocherà”.

Il tecnico ha inoltre ribadito la necessità di migliorare la continuità durante le partite: “Noi abbiamo l’obbligo di essere la miglior versione di noi stessi al di là dei risultati“. Chivu ha poi aggiunto: “Siamo consapevoli di ciò che funziona o meno, non serve analizzare solo la parte negativa anche se fa titoli e attira l’attenzione, dobbiamo essere lucidi nel capire che serve limare qualcosa per dare continuità”.

Inter, le condizioni di Çalhanoglu e gli indisponibili

Non arrivano buone notizie sul fronte degli infortuni per l’Inter. Hakan Çalhanoglu si è sottoposto a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, che hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra.

Per quanto riguarda gli altri giocatori, Chivu ha confermato la disponibilità di tutti e tre gli attaccanti e ha aggiornato sulle condizioni di Stones: “Stones sta meglio e domani come a Bergamo sarà convocato”. Non sarà invece disponibile Piotr Zielinski.

Barella dopo il 4-4 con l’Atalanta: “Dovevamo gestire meglio certe situazioni”

Alla vigilia della partita è intervenuto anche Nicolò Barella, che ha parlato delle difficoltà mostrate dalla squadra nell’ultima gara di campionato. “Penso che il nostro spogliatoio sia composto da grandissimi ragazzi, ma potevamo e dovevamo gestire meglio certe situazioni, perché in campo ci scendiamo noi ed è una responsabilità che abbiamo”, ha dichiarato il centrocampista.

Tornando al pareggio contro l’Atalanta, Barella ha sottolineato la necessità di mantenere alta la concentrazione fino al fischio finale: “La partita finisce quando l’arbitro fischia, non possiamo permetterci di abbassare il livello di attenzione solo perché abbiamo due gol di vantaggio”. Il nerazzurro ha poi concluso: “Vedo il bicchiere mezzo pieno: c’è da migliorare e lo faremo con il lavoro“.

Come arrivano Inter e Stoccarda alla partita

L’Inter si presenta all’appuntamento europeo dopo il 4-4 contro l’Atalanta. In campionato la squadra di Chivu occupa le prime posizioni, a tre punti dalla Lazio capolista, mentre in Champions cerca continuità dopo le ultime due vittorie.

Lo Stoccarda, invece, ha raccolto sette punti nella competizione europea e attraversa un buon momento in campionato, dove è imbattuto da tre partite. Nell’ultimo turno ha pareggiato 0-0 contro lo Schalke 04 e finora ha conquistato quattro vittorie.

Inter-Stoccarda, probabili formazioni

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Spence, Barella, Sucic, Jones, Dimarco; P. Esposito, M. Thuram. All. Chivu

Stoccarda (4-2-3-1): Seimen; Vagnoman, Hendriks, Chabot, Mittelstäd; Prömel, Stille; Leweling, El Khannouss, Führich; Undav. All. Hoeness

Dove vedere la partita in tv

Inter-Stoccarda si gioca mercoledì 25 novembre alle ore 21 a San Siro, in occasione della quinta giornata della fase a girone unico di Champions League 2026/2027. La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport e NOW. Disponibile anche la diretta streaming attraverso Sky Go e NOW TV.