Home > Calcio > Guardiola e la Nazionale italiana: “Mi avevano cercato, ma ho detto no”

Pep Guardiola ha confermato di aver avuto contatti per diventare commissario tecnico della Nazionale italiana, ma di aver rinunciato alla possibilità perché sentiva il bisogno di fermarsi e dedicare più tempo a se stesso. Lo ha raccontato lo stesso allenatore spagnolo nel corso di un’intervista a Romario Tv, parlando per la prima volta della possibilità di guidare gli Azzurri.

“È uno dei miei più grandi onori che abbiano pensato a me per allenare la nazionale italiana, ma sentivo di dovermi fermare”, ha dichiarato Guardiola.

Guardiola: “Mi vergognavo di aver detto di no all’Italia”

L’ex allenatore del Manchester City ha spiegato di aver avuto contatti con i vertici del calcio italiano, ricordando anche il ruolo di Paolo Maldini e Leonardo. “Se me ne avessero parlato anni prima, probabilmente avrei accettato. Ma all’epoca, con Paolo Maldini e Leonardo, mi sono reso conto che dovevo fermarmi. Avevo bisogno di più tempo per me stesso“.

Guardiola ha poi aggiunto: “Sono stato allenatore per 18 anni, allenando ogni tre giorni”. Una scelta legata quindi alla necessità di prendersi una pausa dopo un lungo periodo trascorso ai massimi livelli del calcio. “È la prima volta che ne parlo, ma mi vergognavo di aver detto di no a un Paese come l’Italia“, ha ammesso il tecnico spagnolo.

Guardiola difende Ancelotti: “È un leader nella gestione del gruppo”

Nel corso dell’intervista a Romario Tv, Guardiola ha parlato anche di Carlo Ancelotti, attuale commissario tecnico del Brasile, recentemente criticato proprio dall’ex attaccante brasiliano. L’allenatore spagnolo ha sottolineato le capacità di Ancelotti nel gestire una nazionale, dove i tempi di lavoro sono necessariamente più limitati rispetto a quelli di un club.

“In nazionale il tempo è limitato. Lui si adatta a questi tempi più ristretti. Ma non potrei mai dubitare delle capacità di Carlo. È impossibile, perché lo conosco. È un leader nella gestione del gruppo“. Guardiola ha infine ricordato le qualità tattiche del tecnico italiano: “Dicono che sia il numero uno. L’ho affrontato, è molto intuitivo, intelligente nelle sue decisioni tattiche. Poi sa anche lui che se non vinci non duri“.