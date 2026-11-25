Di Sucic e Lautaro i gol nerazzurri, Hermoso e Malen per i giallorossi

L’Inter supera lo Stoccarda e prosegue la corsa agli ottavi di Champions League. La formazione di Chivu si è imposta 2-0 nell’incontro valido per la quinta giornata della prima fase. Decisivi nella ripresa il rigore trasformato da Sucic (57′) e la rete del neoentrato Lautaro Martinez al 74′. I nerazzurri, al terzo successo di fila nella competizione, salgono a quota 9.

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La Roma frena il Psg campione d’Europa e ringrazia il solito Malen. I giallorossi di Gasperini escono dal Parco dei Principi con un pareggio (2-2) al termine della sfida valida per la quinta giornata della prima fase di Champions League. Ospiti avanti al 5′ con Hermoso prima del pareggio di Zabanyi (31′) e del sorpasso da Dembelè su rigore (62′). Malen realizza il 2-2 definitivo dal dischetto al 78′. In classifica la Roma sale a quota 5, Psg a 13.