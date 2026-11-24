Il Napoli torna in campo in Champions League 2026/2027, oggi martedì 24 novembre, in Inghilterra, contro il Manchester City nella quinta giornata della fase campionato della competizione. I partenopei sono a 3 punti insieme a Porto, Aek Atene, Villarreal, Lipsia, Feyenoord, Sabah e Lens. I mancuniani sono quarti con 9 punti a pari merito con Aston Villa, Barcellona, Brugge, Betis Siviglia, Borussia Dortmund, Como, Liverpool e Sporting Lisbona. Occhi puntati all’Etihad Stadium su Kevin De Bruyne, il grande ex, che con il City ha vissuto stagioni da protagonista.

Allegri: “Con City non decisiva, servirà partita importante e fortuna”

“Cosa servirà per vincere questa partita? Le partite si preparano da sole a livello di motivazione. Detto questo ci sono difficoltà oggettive dal punto di vista tecnico. Quando abbiamo la palla bisogna essere bravi tecnicamente, quando non ce l’abbiamo bisogna difendere di squadra e stare dentro la partita, diversamente da come si è visto a Porto”, ha detto il tecnico del Napoli Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Manchester City. “Facciamo questo lavoro per giocare questo tipo di partite. Domani sarebbe meraviglioso fare risultato, ma in caso di sconfitta avremmo ancora chance di passare il turno“, aggiunge Allegri.

Manchester City-Napoli, probabili formazioni

Manchester City (4-2-3-1) Donnarumma; Khusanov, Guéhi, Dias, O’Reilly; Anderson, Fernández; Ndiaye, Cherki, Doku; Haaland. All. Maresca.

Napoli (3-5-1) Milinkovic Savic; Beukema, Rrahmani, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Spinazzola; De Bruyne, Hojlund. All. Allegri

Dove vedere la partita in tv

Manchester City-Napoli , match valido per la quinta giornata di Champions League, verrà trasmesso in diretta Tv su Sky Sport Uno e Sky Sport e in live-streaming su Now e SkyGo. Fischio di inizio alle ore 21 all’Etihad Stadium. Dirigerà la gara l’arbitro rumeno István Kovács.