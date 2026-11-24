Non solo il derby: i gruppi del tifo organizzato della Lazio hanno deciso di tornare all’Olimpico anche per il match con l’Atalanta. In questi mesi di protesta, si legge nella nota postata sui social e firmata da ‘I gruppi del tifo organizzato’, “poche eccezioni si sono distinte, tra tutti sicuramente ci sono mister Gattuso, che più volte ha ribadito di capire ed accettare la nostra decisione esprimendo però il ‘sogno’ di vedere lo stadio olimpico pieno della sua gente, e la sua squadra (plasmata ad immagine e somiglianza del mister) che ad ogni trasferta è venuta sotto il settore ospite a prendersi il meritato applauso e sappiamo che ci sono vicini. Per lui, per la squadra, ma soprattutto per tutti quei bambini e tifosi che hanno aderito alla protesta allontanandosi dallo stadio, a quelli che non sono riusciti ad acquistare il biglietto per il derby ed a tutti i laziali che soffrono lontano dalla propria amata Lazio, abbiamo deciso rendere omaggio entrando il 6 dicembre alla partita Lazio-Atalanta. Caricheremo così anche i ragazzi prima della stracittadina dando un assaggio dell’ambiente che troveranno il 13 dicembre, dimostrando di essere sempre al loro fianco, perché se lo meritano”.

Questo, precisano, “non vuol dire bloccare la contestazione, che per questa partita continuerà dentro lo stadio, o erroneamente pensare che si rientri definitivamente, è solo l’ennesima prova di unità e compattezza di un popolo contro un despota. La protesta proseguirà con le stesse modalità di inizio anno, si continuerà a presenziare solo in trasferta ed ai derby e poi, se e quando lo vogliamo tutti noi, sceglieremo (forse) qualche altra giornata di lazialità”. Centinaia i commenti di dissenso da parte di tifosi biancocelesti, sotto il post diffuso sui social dal tifo organizzato, che non condividono la scelta degli Ultras.