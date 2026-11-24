Il Como ospita l’Aek Atene oggi, 24 novembre, per la quinta giornata della fase campionato di Champions League 2026/27. I lariani tornano in campo nella massima competizione europea dopo la goleada storica contro il Lens, gara finita 9-1 per la squadra di Fabregas. L’altra italiana impegnata oggi in Champions sarà il Napoli, in trasferta contro il Manchester City.

MATCHDAY ⚽️ 🆚 AEK Athens FC 🏆 UEFA Champions League 🕓 21:00 CET 🏟️ Stadio G. Sinigaglia #ForzaComo #ComoAEKFC #UCL https://t.co/z5EUvTlWQ4 — Como1907 (@Como_1907) November 24, 2026

Fabregas alla vigilia: “Il Como c’è”

Alla vigilia della gara l’allenatore del Como Cesc Fabregas ha parlato della condizione dei suoi e degli avversari: “La squadra sta bene. Perdiamo i giocatori che non sono in lista, porteremo su qualcuno della Primavera. L’Aek ha messo in difficoltà grandi come il Real Madrid in Champions League: sono molto fisici e dominanti, anche nel loro campionato. Hanno una grande mentalità e adesso dovremo essere molto bravi ed efficienti domani in partita”. “La squadra c’è, per noi non sono numeri banali aver vinto sette delle ultime otto partite. Andremo in campo come sempre, sapendo che, con così tante gare da disputare, bisogna anche essere bravi a gestire. Più si vince e più si vuole vincere”, ha aggiunto.

Fabregas: “Qui non ci sono fenomeni, presto parlare di mercato”

Fabregas ha poi dribblato le domande sul mercato. “Se andremo sul mercato a gennaio? Penso non sia il momento o il tempo di parlare di questo. Mancano sette partite da giocare. Douvikas deve essere bravo e pronto per tante partite. Quando non ha giocato contro il Feyenoord mi avete chiesto perché non abbia giocato. Lui sa come confrontarsi in questa situazione di emergenza, Morata è stato male diversi mesi e Tasos ha dovuto gestire diverse cose. Gli ho dato il mercoledì libero e invece è arrivato in allenamento. Ha una grandissima mentalità, vuole il meglio della squadra. È un guerriero, come gli altri. Dobbiamo gestire la situazione come squadra. Siamo fortunati di averlo con noi”, le parole del tecnico del Como. “Noi non siamo favoriti. Siamo una società piccola, – ha proseguito – si respira un ambiente fantastico, anche al centro sportivo. Sappiamo quanto possiamo migliorare, i nostri limiti e siamo una squadra e una società molto chiara su questo. Proviamo a migliorare le cose, grazie a questi ragazzi che sono fantastici. Dobbiamo continuare così. Se la gente parla non possiamo controllarlo, ma ci siamo guadagnati quello che abbiamo. Dobbiamo saper gestire le emozioni. I ragazzi stanno vivendo un momento in cui si parla molto più di loro, ma aiuta a maturare. Se vogliono diventare giocatori top devono saper gestire situazioni come questa. Ma dentro la squadra e a Mozzate sappiamo chiaramente di essere nuovi in questa competizione. Piano, con tranquillità, per saperla gestire”, ha aggiunto.

Como-Aek Atene, le probabili formazioni

Per la sfida casalinga di Champions League contro l’Aek Atene l’allenatore spagnolo dovrebbe affidarsi al consueto 4-2-3-1, mentre i greci dovrebbero rispondere con un 4-4-2.

Como (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Ramón, Kempf, Álex Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore Fabregas.

Aek Atene (4-4-2): Strakosha; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Mantalos, Vitális, Marin, Majer; Jović, Varga. Allenatore Nikolić.

Como-Aek Atene, orario e dove vederla in tv

La partita Como-Aek Atene è in programma questa sera, martedì 24 novembre, alle ore 21 allo stadio Giuseppe Sinigaglia. La gara verrà trasmessa in diretta tv sui canali Sky e in streaming su Now e SkyGo.