Il Napoli pareggia 2-2 in casa del Manchester City in un match valido per la quinta giornata della prima fase della Champions League. Un buon punto per la squadra di Allegri che torna a casa non senza qualche rimpianto visto che si è trovata due volte in vantaggio e in entrambi i casi ha subito il pareggio degli inglesi. Dopo una prima frazione a reti inviolate apre le marcature Hojlund al 55, pareggia Bouaddi al 67′, nuovo vantaggio ospite con Lang al 76′ e rete del definitivo 2-2 a opera di Cherki all’86’. Per effetto di questo risultato il Napoli sale a quota 4 punti in classifica. A oggi i partenopei sarebbero fuori dalla fase a eliminazione diretta.