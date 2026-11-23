Continua a sollevare polemiche la fascia rossa di capitano, indossata ieri da Manolo Portanova della Reggiana nel match di serie C contro il Forlì, nella giornata contro la violenza sulle donne. Il difensore è stato condannato per violenza di gruppo ai danni di una ragazza in primo grado e in appello. “Come giunta comunale di Reggio Emilia, troviamo inopportuna ed evitabile la scelta di affidare la fascia rossa di capitano della Ac Reggiana a Manolo Portanova. La fascia rossa non è un simbolo neutro: richiama battaglie, impegni e sensibilità molto profonde, soprattutto per le donne vittime di violenza. E nella nostra città queste sensibilità sono importanti e attive. Per questo, considerata la vicenda giudiziaria che continua ad accompagnare il giocatore e il dibattito pubblico che ne è derivato, riteniamo questa scelta sbagliata”, è la presa di posizione della Giunta comunale di Reggio Emilia, riunitasi questa mattina, in merito alla scelta della Reggiana di affidare a Portanova la fascia da capitano rossa contro la violenza sulle donne.

Il giocatore è stato condannato in appello a 6 anni per violenza sessuale di gruppo. La fascia da capitano che ieri, su iniziativa della Serie C, è stata dedicata alla battaglia contro la violenza di genere è stata indossata da Portanova durante la partita contro il Forlì. “A volte, soprattutto quando sono in gioco simboli così importanti, occorre pensare attentamente alle conseguenze delle proprie decisioni -osserva la Giunta comunale in un intervento congiunto-. La Reggiana ha spesso dimostrato attenzione e responsabilità sociale su questi temi. Insieme, abbiamo realizzato negli anni iniziative significative per promuovere il rispetto, le pari opportunità e il contrasto alla violenza di genere collaborando con il centro Antiviolenza e l’associazione Nondasola. Proprio perché esiste una storia positiva di impegno comune, crediamo che questa scelta avrebbe meritato una valutazione più attenta del messaggio che poteva trasmettere”.

Fascia antiviolenza a Portanova, vittima: “Beffa atroce”