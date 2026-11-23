La doppietta di Varela e la rete di Robinson valgono il sorpasso in classifica

Il Monza cala il tris alla Fiorentina e interrompe la serie negativa. I brianzoli di Juric si impongono 3-0 al Brianteo nel posticipo della 12esima giornata di Serie A. Grande protagonista il solito Varela, autore del vantaggio su rigore (45′) e del gol del raddoppio (51′), realizzato di tacco su invito di Pessina. A segno anche Robinson. In classifica il Monza respira e sale a 10 punti, scavalcando proprio i viola che restano a quota 9.