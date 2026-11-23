Si chiude oggi, lunedì 23 novembre 2026, la dodicesima giornata di Serie A, dopo il folle epilogo della domenica che ha visto l’Inter pareggiare 4-4 sul campo dell’Atalanta. In testa alla classifica ancora la Lazio di Gattuso, che sabato pomeriggio ha battuto il Lecce in casa per 3-0, seguita a due punti dalla Roma di Gasperini. L’ultimo match della giornata è Monza-Fiorentina.

Fischio finale https://t.co/awC0J3a6b3 — Inter ⭐⭐ (@Inter) November 22, 2026

I risultati della 12 ª

Como – Cagliari 2 – 0

Lazio – Lecce 3 – 0

Parma – Roma 1 – 5

Napoli – Torino 1 – 0

Juventus – Venezia 4 – 0

Bologna – Udinese 1 – 1

Sassuolo – Genoa 0 – 2

Milan – Frosinone 5 – 1

Atalanta – Inter 4 – 4

FT | 3-0 Finale all’Olimpico, con show in allegato. Altra vittoria! https://t.co/FPiyGR7R0d — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 21, 2026

La classifica di Serie A

1 Lazio 32

2 Roma 30

3 Inter 29

4 Milan 27

5 Como 26

6 Juventus 21

7 Frosinone 20

8 Napoli 18

9 Bologna 18

10 Genoa 16

11 Cagliari 16

12 Atalanta 15

13 Torino 14

14 Lecce 10

15 Fiorentina 9 *

16 Parma 8

17 Sassuolo 8

18 Monza 7 *

19 Udinese 6

20 Venezia 6

* Monza e Fiorentina una partita in meno

#AtalantaInter da puro cinema 🍿 Partita CLAMOROSA 🤩 #SerieAEnilive #UNROSSOALLAVIOLENZA https://t.co/dVvIcy2jjP — Lega Serie A (@SerieA) November 22, 2026

Vanoli: “Dobbiamo fare punti”

“Ndour ha saltato la nazionale per un problema alla caviglia e domani dovrebbe essere del tutto in gruppo, Njie ha ricevuto una botta in Nazionale ma ha recuperato. Fagioli è tornato carico. Atta sicuramente è recuperato per la partita di Monza”. Lo ha detto l’allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, nel corso della conferenza stampa in vista della trasferta contro il Monza, posticipo della dodicesima giornata di campionato, facendo il punto sui giocatori che avevano accusato dei problemi fisici.

“Incontriamo una squadra ben organizzata con un grande allenatore, una squadra verticale che gioca uomo su uomo. E’ una partita difficile. Dovremo imparare a giocare anche con questo tipo di formazioni, soffrendo e stando in partita con le nostre qualità. Poi hanno Varela un ottimo attaccante. La partita che arriva dopo una sosta della Nazionale è sempre la più importante”, ha aggiunto Vanoli. “Adesso dobbiamo avere la nostra idea la nostra mentalità per affrontare tutti e fare punti”, ha concluso.

“Questo è un gruppo sano con tanta voglia di fare bene e di portare la Fiorentina a grandi livelli, e c’è sempre voglia di andare a vincere con grande coraggio, come è stato con la Juventus. Pellegrino è arrivato con grande entusiasmo e sta facendo bene, ma non sottovaluterei anche la crescita di Beto, che adesso sto vedendo bene”. Sulla fase difensiva, il tecnico viola ha ribadito che “dobbiamo migliorare, stiamo lavorando”. Infine, sul talento argentino Franco Mastantuono, Vanoli ha concluso: “deve continuare sulla strada intrapresa sia con la Fiorentina che con la nazionale argentina. E’ venuto alla Fiorentina per migliorarsi”.

Mister Paolo Vanoli in vista di #MonzaFiorentina 🎙 https://t.co/Mqtw1rgn9x — ACF Fiorentina (@acffiorentina) November 21, 2026

Monza-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Ecco le probabili formazioni:

Monza (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Touré, Akinsanmiro, Colombo, Mangas; Robinson, Mota; Varela. All. Juric.

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Fagioli; Mastantuono, Pedro Goncalves, Njie; Pellegrino. All. Vanoli.

L’orario della partita è quello canonico per i posticipi delle 20.45, Monza-Fiorentina sarà trasmessa in tv su Dazn e sui canali di Sky Sport, in streaming su SkyGo e NowTv.