Gol e spettacolo a San Siro, con il Milan che batte per 5-1 il Frosinone nella 12esima giornata di Serie A. L’iniziale buona lena dei ciociari viene stroncata al 4’ dall’autorete di di Calvani. Al 19’ Ramos raddoppia, mentre al 25’ Masini accorcia le distanze. Le speranze del Frosinone durano, però, giusto il tempo dell’intervallo. Nella ripresa, infatti, il Milan dilaga: prima con Jashari (48’), poi con Cisse (60’), infine con Pulisic (68’). Il Milan scavalca il Como e sale a 27 punti, al quarto posto in classifica.
Serie A, Milan show a San Siro: Frosinone battuto per 5-1
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I rossoneri scavalcano il Como al quarto posto in classifica