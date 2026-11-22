Pareggio 1-1 nella gara tra Bologna e Udinese

Inizia con una sconfitta casalinga l’avventura di Roberto D’Aversa sulla panchina del Sassuolo. I neroverdi hanno perso 2-0 contro il Genoa nel match valido per la dodicesima giornata di Serie A. Decisiva la doppietta di Osmajic, a segno al 26′ e al 38′ del primo tempo. Il Grifone ottiene così la quarta vittoria nelle ultime cinque partite e sale a 16 punti, mentre gli emiliani rimangono fermi a quota 8.



L’Udinese torna a muovere la classifica pareggiando 1-1 in casa del Bologna nel match valido per la dodicesima giornata di Serie A. La squadra di Palladino sblocca il risultato prima dell’intervallo con Zortea su assist di Odgaard, i friulani pareggiano i conti al 22′ con la rete di Zaniolo. I bianconeri abbandonano l’ultimo posto in solitaria salendo a 6 punti e agganciando il Venezia, mentre gli emiliani salgono a quota 18, raggiungendo il Napoli all’ottavo posto.