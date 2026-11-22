Attimi di paura per Leandro Paredes dopo la finale di Copa Sudamericana vinta dal Boca Juniors per 2-0 contro l’Atletico Mineiro. Il centrocampista argentino stava parlando con un giornalista in diretta televisiva quando ha improvvisamente perso i sensi, accasciandosi davanti alle telecamere. Immediato l’intervento dei soccorsi. Paredes aveva già accusato un malessere durante la partita, a causa del caldo intenso di Barranquilla. Dopo l’episodio si è ripreso ed è riuscito a raggiungere gli spogliatoi sulle proprie gambe.