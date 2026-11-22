Di Woltemade, Koopmeiners, Cabal e Kolo Muani le reti bianconere

Dai fischi alla fine del primo tempo alla ripresa show. C’è di tutto nel match vinto dalla Juventus per 4-0 sul Venezia, con tutte le reti nel secondo tempo, dopo una prima frazione decisamente sottotono per i bianconeri che hanno rischiato più volte di andare sotto. Gli uomini di Spalletti si risvegliano nella ripresa e passano con Woltemade (subentrato ad Alajbegovic) al 53′. Tre minuti dopo arriva il raddoppio, siglato da Koopmeiners, mentre al 65′ l’incornata di Cabal sugli sviluppi di un corner porta a tre le marcature della Juve. Al 71′ Kolo Muani chiude il conto su calcio di rigore che lui stesso si era procurato.