Home > Calcio > Serie A, oggi Como-Cagliari e Lazio-Lecce: orario, probabili formazioni e dove vederle in tv

Dopo le due settimane di stop dedicate alle partite di Nations League in cui è stata impegnata la Nazionale, torna la Serie A. Ad aprire la 12esima giornata saranno due match che si svolgeranno in contemporanea alle 15: Como-Cagliari e Lazio-Lecce.

I lariani rientrano dalla sosta dopo la brutta battuta d’arresto subita a San Siro contro l’Inter e che li ha fatti scivolare al quinto posto in classifica dietro al Milan. Il Cagliari invece viene da tre punti importanti conquistati contro il Frosinone e punta a confermarsi. Ad arbitrare la sfida sarà Andrea Calzavara di Varese.

Vola in alto la Lazio, che guarda tutte le altre squadre di Serie A dalla vetta della classifica. Gli uomini di Gennaro Gattuso hanno 29 punti, uno in più rispetto all’Inter che insegue, e vengono dal pareggio in trasferta contro il Napoli. Se la passa decisamente peggio il Lecce, che galleggia poco sopra la zona retrocessione e ha estremo bisogno di un colpaccio all’Olimpico. La partita tra biancocelesti e giallorossi sarà arbitrata da Matteo Marcenaro di Genova.

Como-Cagliari e Lazio-Lecce: probabili formazioni

Como-Cagliari, stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, ore 15

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Caqueret, Paz N., Baturina; Douvikas

CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zè Pedro, Kofler, Rodriguez Ju., Obert; Adopo, Deiola, Romano, Fazzini; Maldini, Mendy P.

Lazio-Lecce, stadio Olimpico di Roma, ore 15

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Leite, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Taylor K.; Isaksen, Pinamonti, Noslin

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga D., Gaspar K., Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly L., Ngom, Maleh; N’Dri, Geubbels, Fatah

Como-Cagliari e Lazio-Lecce: dove vederle in tv

Como-Cagliari e Lazio-Lecce saranno trasmesse in diretta esclusiva su DAZN. I match saranno visibili anche in streaming tramite la piattaforma dedicata e l’applicazione disponibile su smart TV, smartphone, tablet e computer.