La Serie A riparte dove si era interrotta prima delle partite di Nations League, ovvero dall’ennesima vittoria della Lazio, che cala il tris all’Olimpico contro il Lecce e resta in vetta in solitaria alla classifica, salendo a 32 punti, a +4 sull’Inter in campo domani sera in casa dell’Atalanta.
La doppietta di Noslin, a segno con un gol per tempo, spiana la strada ai biancocelesti, che nel finale trovano il 3-0 con un elegante pallonetto di Frattesi. I pugliesi incassano così la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite e restano fermi a quota 10.