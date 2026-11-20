Sorteggiati a Nyon, in Svizzera, gli accoppiamenti dei quarti di finale della Uefa Nations League, queste sfide uscita dall’urna: Spagna-Francia, Norvegia-Inghilterra, Olanda-Portogallo e Belgio-Germania. Le gare di andata si giocheranno il 25 e il 27 marzo, il ritorno a campi invertiti il 28-30 marzo. Le semifinali sono previste il 9-10 giugno con la vincente di Olanda-Portogallo contro la vincente di Spagna-Francia, mentre la vincente di Belgio-Germania troverà la vincente di Norvegia-Inghilterra. La finale è in programma il 13 giugno.

Sorteggiati anche gli accoppiamenti dei playoff promozione

Sorteggiati anche gli accoppiamenti dei playoff promozione alla League A e alla League B, in programma sempre il 25-27 marzo e il 28-30 marzo. Questi gli accoppiamenti dei playoff League A/B: Bosnia Herzegovina-Danimarca, Ungheria-Serbia, Irlanda-Croazia e Slovenia-Galles. uesti gli accoppiamenti dei playoff League B/C: Cipro-Nord Macedonia, Estonia-Romania, Isole Faeroer-Georgia, Bielorussia-Israele.