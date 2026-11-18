Tanti i personaggi del mondo del calcio che partecipano all’evento di Rcs Sport Industry Talk a Milano. Presente il patron del Torino e presidente di Rcs, Urbano Cairo, che si è detto disponibile a vendere il club granata: “L’ho già detto due anni fa, sono disponibile a vendere il Toro ma al momento non ci sono offerte, spero che prima o poi arrivino, ma anche per dare opportunità ad altri imprenditori”.

Cairo sulla Figc: “Buttati via due mesi, sostengo Malagò per coerenza”

L’imprenditore di Masio si è poi soffermato sulle elezioni del prossimo presidente della Figc. “Adriano Galliani lo conosco da 45 anni, lo stimo, è una persona capacissima. Io appoggio Malagò perché secondo me è giusto avere una coerenza di comportamento. Lo abbiamo appoggiato a maggio, lo abbiamo votato a giugno, sostenuto a luglio, lui abbastanza in solitaria ha scelto Mancini che ha dato segnali positivi”, ha affermato.

“Poi è partito il tema del tesseramento, il commissariamento e la nuova elezione, ma tutto ciò non è di quello di cui ha bisogno il calcio. Facciamo queste elezioni, manca meno di un mese, poi dobbiamo ripartire velocemente. I temi sul tavolo sono tanti, chi vincerà avrà 100 giorni davanti per poter dare una spinta e un impulso nuovo. È un peccato, gli ultimi due mesi sono stati praticamente buttati, fortunatamente la nazionale ha dato qualche buon segnale quindi ripartiamo da quello e cerchiamo di fare cose buone, il calcio italiano ha un potenziale elevatissimo”.

Simonelli: “Malagò e Galliani due colossi”

Presente all’evento anche il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli. “Ogni competizione elettorale è un momento delicato, non è un segreto che 11 club abbiano appoggiato Malagò e che Galliani è sostenuto da alcuni club di serie A, da calciatori e allenatori”, ha detto in vista delle elezioni della Federcalcio. “Sarà una sfida tra due colossi del mondo dello sport. Il mio ruolo è quello di dialogare con le altre componenti, chiunque vincerà deve avere le componenti unite per poter lavorare per il bene del calcio”.

Malagò: “Galliani? Ho apprezzato il gesto”

A Milano c’è anche Giovanni Malagò che ha commentato il gesto di Adriano Galliani. L’ex amministratore delegato del Milan, infatti, qualche giorno fa ha deciso di non impugnare l’ammissione della candidatura alla presidenza della Figc dello stesso Malagò. “Il gesto di Galliani? Certo che l’ho apprezzato, devo anche essere onesto, con molta franchezza, all’inizio di questa partita c’era una vicenda che riguardava il tesseramento, con Giancarlo Abete c’è stato un reciproco rispetto sul non fare nulla e confrontarci semplicemente alle urne, sarebbe stato bene evitare di farlo del tutto, ma una volta fatto certo che lo apprezzo”, ha detto il commissario della Federcalcio.

“Non sta a me quanto le componenti abbiano parlato, l’aspetto curioso che tutti avete notato – la mia non è una polemica -, nel giro di due mesi alcune componenti hanno completamente cambiato idea, questo fa riflettere, a prescindere dalle persone di cui ho massimo rispetto”, ha aggiunto. “Questo fa capire che il mondo del calcio ha al suo interno delle dinamiche, qualcuno può definirle conflittualità, che sicuramente non hanno fatto bene al calcio”.