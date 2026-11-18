“La Nazionale? La sconfitta con il Belgio è stata chiara, non c’è dubbio, abbiamo perso nel risultato e sotto il profilo del gioco. Fa parte del percorso, ho sempre detto che sarebbero arrivati momenti complicati. Abbiamo chiuso un girone che sulla carta era tabù, abbiamo vinto con la Francia e due volte con la Turchia”. Così il commissario della Figc Giovanni Malagò a margine dell’evento di Rcs Sport Industry Talk a Milano. Il percorso è “positivo ma non netto, abbiamo conquistato l’obiettivo minimo, da qui si deve continuare, non si deve ripartire”, ha aggiunto. A proposito dei giovani lanciati da Mancini, ancora Malagò ha detto: “Molti giovani si sono affacciati all’esordio, ci mette in condizione di guardare le cose con ottimismo”.