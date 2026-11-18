“Adriano Galliani lo conosco da 45 anni, lo stimo, è una persona capacissima. Io appoggio Malagò perché secondo me è giusto avere una coerenza di comportamento. Lo abbiamo appoggiato a maggio, lo abbiamo votato a giugno, sostenuto a luglio, lui abbastanza in solitaria ha scelto Mancini che ha dato segnali positivi”. Così il presidente del Torino Urbano Cairo a margine dell’evento di Rcs Accademy ‘Sport Industry Talk’ a Milano.”Poi è partito il tema del tesseramento, il commissariamento e la nuova elezione, ma tutto ciò non è di quello di cui ha bisogno il calcio. Facciamo queste elezioni, manca meno di un mese, poi dobbiamo ripartire velocemente. I temi sul tavolo sono tanti – ha aggiunto – chi vincerà avrà 100 giorni davanti per poter dare una spinta e un impulso nuovo. È un peccato, gli ultimi due mesi sono stati praticamente buttati, fortunatamente la nazionale ha dato qualche buon segnale quindi ripartiamo da quello e cerchiamo di fare cose buone, il calcio italiano ha un potenziale elevatissimo”.