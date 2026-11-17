Il presidente della Federcalcio francese Philippe Diallo ha ufficializzato la sua candidatura a presidente della Fifa in vista delle elezioni di marzo 2027, quando sfiderà Gianni Infantino. “Qualche giorno fa, i miei colleghi del Comitato Esecutivo della Uefa mi hanno chiesto se potessi farmi portavoce di questa istanza nel mondo del calcio”, ha dichiarato Diallo. “Inizialmente non ero un candidato, ma l’insistenza dei miei colleghi europei mi ha spinto ad accettare la proposta di candidarmi alla presidenza della Fifa”, ha annunciato.

“Era importante che un’altra voce potesse proporre una visione diversa, più rispettosa di ciò che amiamo nel calcio – ha aggiunto Diallo – Non potevo sottrarmi a questa richiesta. Credo di possedere l’esperienza, le convinzioni e i valori necessari per offrire un’alternativa credibile. Ritengo che la mia candidatura porti con sé la speranza di un cambiamento, è il sostegno dei miei colleghi europei e del mio comitato esecutivo a permettermi di affermarlo. Il calcio merita un cambiamento credibile, che io rappresento. Sono candidato alla presidenza della Fifa. Ciò che è accaduto negli ultimi mesi è stato scioccante“.

Il presidente della Federcalcio francese Philippe Diallodella e il presidente della Fifa Gianni Infantino (Foto AP/Ashley Landis, File)

Sostegno unanime del Uefa a Diallo

La Uefa aveva proposto il nome di Diallo ieri, al termine della riunione del comitato esecutivo, di cui fa parte anche lo stesso Diallo. Le associazioni europee chiedono una nuova leadership capace di rafforzare unità, trasparenza e governance, mettendo al centro lo sviluppo del calcio in tutte le regioni del mondo.