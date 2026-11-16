Ronaldinho in campo a 46 anni con il Ravenna: “È l’ultima partita? Non lo so”

Una città e uno stadio letteralmente in delirio per Ronaldinho. A 46 anni il fuoriclasse brasiliano è tornato in campo in una partita ufficiale vestendo la maglia del Ravenna nel derby romagnolo contro il Forlì, valido per il Girone B di Lega Pro.

Lo stadio Benelli di Ravenna è tutto esaurito per l’evento e per gustarsi da vicino le giocate del fuoriclasse brasiliano, campione del Mondo nel 2002, ex stella di Barcellona e Milan. Arrivato con il bus insieme al resto della squadra, Ronaldinho è stato accolto da un autentico boato già all’ingresso in campo per il riscaldamento.

Sugli spalti tantissimi tifosi hanno indossato la maglia del Ravenna con il numero 10 e il nome di Ronaldinho, lo store dello stadio Benelli è stato preso letteralmente d’assalto. In tribuna, ospiti del patron del Ravenna Ignazio Cipriani, nonchè autentico fautore di questo show, tantissimi ex campioni del calcio e dello sport come i milanisti Nelson Dida e Serginho, il tennista Fabio Fognini, Ariedo Braida e Flavio Briatore.

Ronaldinho avrebbe dovuto giocare circa mezzora nell’undici schierato dal tecnico Andrea Mandorlini, ma alla fine è rimasto in campo per tutto il primo tempo. Per l’asso brasiliano è stata la partita n°700 della carriera a livello di club, non è arrivato purtroppo il gol numero 300 a livello ufficiale tra club e nazionali.

Ronaldinho aveva giocato l’ultima partita in Italia in un Milan-Roma del 2010, mentre sempre nel 2010 aveva segnato l’ultimo gol con i rossoneri contro l’Auxerre in Champions. In rossonero ha trascorso tre stagioni tra il 2008 e il 2011, conquistando uno scudetto. Nel corso della sua carriera, ricca di trofei, ha vinto anche il Pallone d’Oro nel 2005. L’ultima partita ufficiale prima di questa l’aveva giocata con la maglia del Fluminense in Brasile nel 2015.

Ronaldinho: “Se il presidente mi chiama io torno”

“E’ stato bellissimo, rivedere gli amici e tanti giovani calciatori che sono cresciuti vedendomi giocare. Sono molto felice. E’ passato troppo veloce questo primo tempo, per me è stato sempre così”, le prime parole a caldo lasciando il campo. “L’ultima partita? Non lo so, ma se il presidente mi chiama io torno. A me piace sempre giocare a calcio, quando lui vuole io sono qui”, ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport con riferimento al patron del Ravenna Cipriani, suo grande amico.

“È stato bello giocare, rivivere lo spogliatoio. Il calcio è stata la cosa più bella che ho avuto nella mia vita”, ha raccontato ancora Ronaldinho. Infine sul fatto che di giocatori come lui oggi ce ne sono pochi, l’ex Milan ha detto: “Ma no, oggi ci sono tanti giocatori bravi come me, il calcio è così. A volte le cose non vanno bene come per noi brasiliani e come per l’Italia. Ma speriamo che si possa a tornare a vincere il Mondiale e fare del bel calcio”.

Ronaldinho nel match tra Ravenna e Forlì, 15 novembre 2026 (Foto di Massimo Paolone/LaPresse)

Il racconto della partita con Ronaldinho in campo

A dimostrazione dell’incredibile clamore mediatico dell’evento, la partita del Ravenna è stata trasmessa in tv in tutto il mondo, anche negli Usa con una speciale diretta da Times Square a New York. Nonostante l’età e una condizione fisica chiaramente non ottimale, Ronaldinho ha comunque fatto intravedere lampi della sua grande classe. Dopo oltre sei minuti il primo pallone toccato, un appoggio ad un compagno sulla linea laterale. Poi tre calci d’angolo battuti, tocchi sempre di prima per i compagni con alcuni cambi di gioco degni della sua fama.

Ronaldinho si è mosso discretamente bene sulla trequarti per provare a far valere la sua classe e visione di gioco. L’attenta e aggressiva difesa del Forlì però gli ha concesso pochi spazi e possibilità di giocare il pallone. Nonostante l’età i piedi del brasiliano sono ancora fatati e non a caso è proprio su un calcio d’angolo battuto dal n°10 che il Ravenna ha sfiorato il gol la prima volta con un colpo di testa di Donati sventato in tuffo dal portiere.

Ed è stato proprio Donati, che a 18 anni aveva giocato contro Dinho in un Milan-Lecce a San Siro, a sbloccare il risultato con un bolide dai 20 metri quasi all’incrocio. Nell’occasione decisiva la difesa di un pallone di Ronaldinho al limite, da cui poi si è innescata l’azione che ha portato al gol. Alla fine del primo tempo meritata standing ovation dello stadio Benelli, con Ronaldinho che ha effettuato un giro del campo per salutare tutti i tifosi presenti.