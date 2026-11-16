Lukaku lascia la nazionale del Belgio: “In 16 anni ho dato tutto”

Romelu Lukaku dice addio alla nazionale del Belgio. “In questi 16 anni ho dato tutto ciò che avevo per la nazionale. Ho provato ogni emozione immaginabile. Ho giocato con fantastici compagni di squadra a cui sarò sempre grato. Voglio ringraziarli tutti. Voglio ringraziare anche tutti gli allenatori per avermi spronato e per aver creduto in me per aiutare la squadra. E’ stata una bella corsa e ho apprezzato ogni singolo momento”, scrive il centravanti ex Inter, Roma e Napoli su Instagram.

“Ai tifosi del Belgio: grazie per il supporto che avete dato alla nostra squadra. Sono orgoglioso di aver rappresentato il mio Paese in quattro coppe mondiali e tre campionati europei. Non dimenticherò mai quei momenti. Sono sereno riguardo la mia decisione di fermarmi qui. È stato incredibile. È stato bello. Sono grato”.

I numeri di Lukaku con il Belgio

Il 33enne di Anversa, ex attaccante di diversi club di Serie A, adesso gioca con il Fenerbahçe nella Süper Lig turca. Con la maglia della nazionale belga ha disputato 135 partite e realizzato 94 gol, l’ultimo realizzato il 2 ottobre scorso nel match di Nations League vinto per 3-0 contro la Turchia. Il suo esordio con i Diavoli Rossi risale al 3 marzo 2010 durante un’amichevole con la Croazia (persa per 1-0 per via della rete di Niko Kranjcar). In quell’occasione Lukaku è partito nell’undici titolare, al centro del tridente completato da Maarten Martens e Eden Hazard.