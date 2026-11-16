Figc, Galliani non impugna l’ammissione della candidatura di Malagò

Adriano Galliani non impugnerà l’ammissione della candidatura alla presidenza della Figc di Giovanni Malagò. Lo ha comunicato il suo avvocato Filippo Lattanzi.

Il comunicato dell’avvocato di Galliani

“E tanto pur nella consapevolezza che considerare efficace l’accredito del Genoa CFC, e dunque conteggiarlo a sostegno di tale candidatura, costituisca un pericoloso precedente. Il Genoa aveva infatti già accreditato il Sen. Galliani, quando ha sottoscritto un secondo accredito a favore del Dott. Malagò. La decisione del Sen. Galliani di non agire nasce dalla convinzione che il contenzioso potrebbe generare tensioni e strumentalizzazioni nel percorso elettorale verso l’Assemblea elettiva del 14 dicembre”. “Il sistema calcio, secondo il Sen. Galliani, ha invece bisogno di recuperare credibilità, serenità e compattezza al suo interno, anche con gesti di responsabilità come questo”, fa sapere il legale del senatore di Forza Italia.

Malagò: “Da Galliani scelta di buonsenso ma la sua iniziativa si poteva evitare”

Giovanni Malagò accoglie favorevolmente la decisione di Adriano Galliani di non impugnare il provvedimento di ammissione della sua candidatura alla Presidenza federale: “Una scelta di buon senso, perché un’ulteriore iniziativa contenziosa avrebbe soltanto alimentato tensioni delle quali il calcio italiano non ha alcun bisogno, senza offrire alcun contributo al confronto sui programmi e sul futuro della Federazione”. “Già la contestazione relativa alla nomina della Commissione, sollevata senza neppure richiedere un chiarimento che sarebbe stato semplice fornire, ha generato inutili allarmismi in un clima fin troppo teso, certamente non per iniziativa di Giovanni Malagò”, si sottolinea nella nota del commissario Malagò, candidato alla presidenza della Figc. “Il richiamo alla responsabilità e alla serenità del percorso elettorale è dunque apprezzato e condivisibile. La coerenza con questi obiettivi si misura, però, anzitutto nella capacità di evitare polemiche ed iniziative pretestuose, non soltanto nella rinuncia a darvi ulteriore seguito. Giovanni Malagò continuerà a privilegiare il confronto sui contenuti e il dialogo con tutte le componenti del sistema, nell’interesse del calcio italiano”, conclude la nota.

Il caso

La questione è nata perché il Genoa ha dato il proprio sostegno prima all’ex Ad del Milan e poi all’ex presidente del Coni, si legge secondo una ricostruzione di Repubblica. “L’ad del club rossoblù Blazquez che aveva siglato il documento, aveva poi mandato una revoca e il suo presidente, Sucu, aveva firmato per Malagò”, fa sapere il quotidiano. Il tema della doppia firma ha quindi tenuto banco nelle settimane successive finché Galliani ha deciso di rinunciare al ricorso.

Quando si vota

L’Assemblea Elettiva della Federcalcio è stata convocata per lunedì 14 dicembre (ore 8.30 in prima convocazione, ore 11 in seconda convocazione) presso l’Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino. La candidatura di Malagò è stata sottoscritta dai delegati delle società di Serie A, mentre quella di Galliani è stata sottoscritta dai delegati degli Atleti e Tecnici.