Raymond Domenech torna all’attacco dell’Italia dopo il pesante k.o. contro il Belgio e la mancata qualificazione degli azzurri ai quarti della competizione. “La Francia si qualifica logicamente. Il Belgio schiaccia gli italiani che confermano quello che si pensava di loro”, scrive Domenech in un post su X, il ‘palcoscenico’ dal quale anche pochi giorni fa, durante il match con la Francia, aveva bocciato il gioco degli azzurri.

Coupe des nations . La France se qualifie logiquement . La Belgique écrase les Italiens qui confirment ce que l’on pensait d’eux . — Raymond Domenech (@RaymondDomenech) November 15, 2026

In quell’occasione Domenech era stato smentito dai fatti con la vittoria in rimonta dell’Italia. Oggi l’ex ct della Francia, sconfitta proprio dalla Nazionale di Lippi ai Mondiali di Germania 2006, ha rincarato la dose andando incontro alle inevitabili risposte piccate al suo post. “Se sapessi cosa pensano gli italiani di te, sei l’immagine della sconfitta oltre a essere un cattivo perdente…”, scrive un utente in francese. Mentre molti italiani, come già accaduto pochi giorni fa, rispolverano le immagini dell’Italia che alza la coppa del mondo dopo la finale di Berlino.

Pagliuca: “Italia in rifacimento, giusti gli esperimenti di Mancini”

Anche in Italia, ovviamente, tiene banco la sconfitta subita contro il Belgio, un deciso passo indietro dopo la bella prestazione contro i transalpini. Ma c’è anche chi, come l’ex portiere Gianluca Pagliuca, spezza una lancia a favore di Mancini.

“All’inizio pensavo fosse il prosieguo di Italia-Francia, poi è iniziata la rimonta del Belgio. Anche nel secondo tempo abbiamo sofferto tantissimo. Il Belgio ha meritato, al momento è più pronto di noi. Critiche alle scelte di formazione? In una Nazionale in via di rifacimento, credo sia normale che alcuni giocatori non siano all’altezza di chi ha giocato con la Francia”, ha detto Pagliuca, ex portiere della Nazionale e vice campione del mondo a Usa ’94, ospite di ‘Radio Anch’io Sport’ su Rai Radio 1. “Abbiamo sofferto gli attaccanti rapidi del Belgio. Calafiori e Bastoni, perfetti con la Francia, ieri hanno sofferto. Io comunque non vedo un grosso problema difensivo. Adesso il gioco è molto più veloce e proiettato all’attacco e inevitabilmente si soffre più in difesa, ma vale per tutti”, ha aggiunto.

Il ct, Roberto Mancini, sta lanciando tanti giovani. “Sono tanti ragazzi molto bravi, non c’è uno in particolare – ha evidenziato Pagliuca – La penso come il mister, che vuole puntare a Europei e Mondiali e quindi è necessario un periodo di apprendistato. Credo sia giusto convocare giocatori anche se non sono titolari nei club. Mancini sta facendo un po’ di esperimenti. Quando ci saranno le partite di qualificazione, convocherà anche giocatori d’esperienza. Ora vuole provare giocatori giovani e deve vedere di che pasta sono fatti. La Nations League ha un valore relativo, l’importante è qualificarsi per Europei e Mondiali”. Pagliuca ha parlato anche di Donnarumma, che nel match di San Siro aveva provocato il primo (e unico) gol della Francia. “I portieri a volte vogliono esagerare. Gigio giovedì contro la Francia ha fatto un errore perché ha voluto strafare. Un portiere deve soprattutto fare le cose semplici. Poi si è rifatto facendo grandi parate, anche ieri”, ha commentato. Poi Pio Esposito, titolare in Nazionale, riserva all’Inter: “Però tante partite le ha giocate, migliora a ogni partita, è più freddo sotto porta. Sta facendo un campionato bellissimo – ha osservato Pagliuca – Tridente all’Inter con Lautaro e Thuram? Credo che Chivu rimarrà con i due attaccanti, magari le tre punte le potremo vedere qualche volta a partita in corso. Inter nettamente favorita per lo scudetto e credo vincerà il campionato”.

Pagliuca ha anche affrontato alcuni temi legati al campionato di Serie A. “Se Martinez è un portiere all’altezza dell’Inter? A me piace, è un buon portiere, a volte esagera con i piedi e rischia un po’ troppo. Un errore di presunzione come quello a Madrid non se lo può permettere il numero uno dell’Inter. Chi è il miglior estremo difensore del campionato? Mandas della Lazio. Portiere non molto pubblicizzato, molto bravo, lo aveva già dimostrato in passato. Ha portato tanti punti alla Lazio. In questo avvio di campionato è quello che sta giocando meglio”.

Tra gli italiani, secondo Pagliuca, “ci sono dei buoni portieri, ne stanno vedendo fuori tanti: Palmisani del Frosinone, Caprile del Cagliari, Pessina del Bologna. Bisogna avere pazienza e salvaguardare i giovani quando commettono gli errori”. Palladino, intanto, ha risollevato il Bologna: “È l’allenatore giusto. Ha fatto bene a Firenze, poi a Bergamo e ora lo sta facendo a Bologna. Credo possa ambire al settimo-ottavo posto”, è il pensiero di Pagliuca.