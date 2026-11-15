Ronaldinho, il ritorno in campo con il Ravenna dura 45′: standing ovation per il brasiliano

E’ durato poco più di 45 minuti il ritorno in campo a 46 anni di Ronaldinho, il fuoriclasse brasiliano ha giocato tutto il primo tempo con il Ravenna nel match contro il Forlì valido per il campionato di Serie C. Inizialmente l’ex Milan avrebbe dovuto giocare solo mezzora, ma alla fine è rimasto in campo per tutto il primo tempo. Ronaldinho è entrato anche nelle due azioni più pericolose del Ravenna: prima con un assist su angolo per un colpo di testa di Donati sventato dal portiere, poi con un pallone ben lavorato al limite dell’area da cui è nata poi l’azione del gol del momentaneo vantaggio del Ravenna con Donati. Alla fine del primo tempo standing ovation dello stadio Benelli, con Ronaldinho che ha effettuato un giro del campo per salutare tutti i tifosi presenti. Per la cronaca la partita è finita sul 2-0 per il Ravenna. Dopo il gol di Donati nel primo tempo, il raddoppio di Rabbi nella ripresa. Il Ravenna è secondo in classifica con 32 punti a -6 dalla capolista Spezia.

(Photo by Massimo Paolone/LaPresse)

In tribuna Dida, Serginho, Briatore e Fognini

Arrivato con il bus insieme al resto della squadra, stato accolto da un autentico boato già all’ingresso in campo per il riscaldamento. In tribuna tantissimi indossavano la maglia del Ravenna con il numero 10 e il nome di Ronaldinho, lo store dello stadio Benelli è stato preso letteralmente d’assalto. In tribuna, ospiti del patron del Ravenna Ignazio Cipriani, nonchè autentico fautore di questo show, tantissimi ex campioni del calcio e dello sport come gli milanisti Nelson Dida e Serginho, il tennista Fabio Fognini, Ariedo Braida e Flavio Briatore.

“Bello tornare in campo, non so se è l’ultima volta: se il presidente mi chiama io torno”

“E’ stato bellissimo, rivedere gli amici e tanti giovani calciatori che sono cresciuti vedendomi giocare. Sono molto felice. E’ passato troppo veloce questo primo tempo, per me è stato sempre così”. Queste le prime parola a caldo di Ronaldinho alla fine del primo tempo. “L’ultima partita? Non lo so, ma se il presidente mi chiama io torno. A me piace sempre giocare a calcio, quando lui vuole io sono qui”, ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport con riferimento al patron del Ravenna Ignazio Cipriani suo amico. “È stato bello giocare, rivivere lo spogliatoio. Il calcio è stata la cosa più bella che ho avuto nella mia vita”, ha raccontato ancora Ronalfinho. Infine sul fatto che di giocatori come lui oggi ce ne sono pochi, l’ex Milan ha detto: “Ma no oggi ci sono tanti giocatori bravi come me, il calcio è così. A volte le cose non vanno bene come per noi brasiliani e come per l’Italia. Ma speriamo che si possa a tornare a vincere il Mondiale e fare del bel calcio”.