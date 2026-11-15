Nations League 2026, stasera in campo Belgio-Italia: orario, dove vederla e probabili formazioni

L’Italia torna in campo questa sera, domenica 15 novembre, per affrontare il Belgio nella sesta e ultima giornata della fase a gironi della Nations League 2026-2027. Gli Azzurri saranno impegnati allo stadio Re Baldovino di Bruxelles, in una sfida decisiva per conquistare la qualificazione ai quarti di finale della competizione. La squadra di Roberto Mancini arriva all’appuntamento dopo la convincente vittoria per 3-1 contro la Francia a San Siro. Un successo che ha permesso alla Nazionale di salire a quota dieci punti, agganciando proprio i transalpini in testa al Gruppo A1. Il Belgio, invece, insegue a una sola lunghezza di distanza, dopo aver conquistato una vittoria per 2-1 in trasferta contro la Turchia.

La situazione di classifica sorride agli Azzurri, che hanno a disposizione due risultati su tre per staccare il pass per i quarti: una vittoria garantirebbe anche il primo posto nel girone, mentre un pareggio sarebbe sufficiente per qualificarsi. Per il Belgio, attualmente terzo con nove punti, la vittoria è invece necessaria per avere la certezza del passaggio del turno.

Mancini: “Essere qui per giocarsi la qualificazione in questo gruppo è motivo di orgoglio”

“Essere qui per giocarsi la qualificazione in questo gruppo è motivo di orgoglio per quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Ma ora ci siamo, ce la giochiamo e vorremmo anche vincere sapendo che non sarà semplice perché il Belgio è un’ottima nazionale“, ha dichiarato il ct Mancini alla vigilia. Una nazionale in crescita, che ha dimostrato grande coraggio contro la Francia e che Mancini vuole rivedere anche a Bruxelles. “Io ero positivo anche dopo la sconfitta con il Belgio all’andata, perché nel secondo tempo abbiamo fatto una partita diversa dal primo e meritava forse di pareggiare. Poi nel complesso il Belgio ha meritato, ma i ragazzi avevano fatto cose buone”, ha aggiunto. “Noi faremo la nostra partita, il Belgio è una squadra formata da giocatori bravi tecnicamente, veloci, che non di discosta molto dalla Francia”, ha proseguito il ct.

Le probabili formazioni di Belgio-Italia

Belgio (4-3-3): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Raskin, De Bruyne; Moreira, De Ketelaere, Doku. Ct: Mark van Bommel.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode/Palestra, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Doumbia/Fagioli, Tonali, Barella; Vergara, Pio Esposito, Dimarco. Ct: Roberto Mancini.

Belgio-Italia, orario e dove vedere la partita in tv e streaming

Il calcio d’inizio di Belgio-Italia, gara valida per la sesta e ultima giornata del Gruppo A1 della Nations League 2026-2027, è fissato per le ore 20.45 di domenica 15 novembre. La partita si giocherà allo stadio Re Baldovino di Bruxelles e sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Rai 1. Per seguire la sfida in streaming sarà invece possibile collegarsi gratuitamente alla piattaforma RaiPlay, attraverso il sito ufficiale o l’applicazione disponibile per smartphone, tablet e smart TV.