Nations League 2026, l’Italia crolla 4-1 contro il Belgio: Azzurri eliminati

La Francia batte la Turchia e va ai quarti

Il Belgio si impone per 4-1 sull’Italia, nella gara valida per la ultima giornata della fase a gironi di Nations League. I gol di Pio Esposito all’12’, di De Cuyper al 15′, Ngoy al 22′, Doku al 26′ e di Moreira all’80’. Nel finale l’Italia sbaglia anche un rigore con Pio Esposito. Con questo risultato l’Italia è eliminata con il terzo posto alle spalle di Francia e Belgio.

Eli Junior Kroupi festeggia con Andy Diouf (Foto AP/Caroline Blumberg)

La Francia batte la Turchia e va ai quarti

La Francia ha battuto la Turchia per 2-1, chiudendo al primo posto il Gruppo 1 e qualificandosi per i quarti di finale. Dopo il ko contro l’Italia a San Siro, Zidane ritrova Mbappé al centro dell’attacco ma a Bordeaux nel primo tempo i transalpini non sfondano l’attenta difesa turca. Solo nella ripresa la Francia riesce a sbloccare il risultato al 49′ con un autogol di Topcu, il raddoppio è di Kroupi all’80’. Alla Turchia annullato per fuorigioco un gol del solito Arda Guler, di Bardakci al 90′ la rete della bandiera.