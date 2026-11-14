Giappone-Brasile 3-2, clamorosa sconfitta per Ancelotti

Clamorosa sconfitta del Brasile di Carlo Ancelotti contro il Giappone. I verdeoro hanno perso 3-2 contro la squadra di Hajime Moriyasu, in una gara amichevole disputata al National Stadium di Kallang, a Singapore. Per la Seleçao non è bastata la doppietta di Vinicius Jr al 33′ e al 75′. Per la nazionale del Sol Levante a segno al 15′ Kubo, al 19′ Nakamura e al 91′ Sakamoto. Espulso nel finale per proteste Raphinha. Il prossimo appuntamento per il Brasile è martedì 17 novembre contro la nazionale di Singapore.

Gli “italiani” in campo durante Giappone-Brasile

In questa sfida era presente dal primo minuto Carlos Augusto, che si è guadagnato la convocazione di Ancelotti dopo uno straordinario avvio di stagione con l’Inter. Presente tra i titolari anche Wesley, esterno della Roma, che questa estate ha dovuto rinunciare ai Mondiali con la Seleçao a causa di un infortunio. Tra i pali, per il Giappone, c’era anche una vecchia conoscenza della Serie A: Zion Suzuki. L’ex portiere del Parma questa estate si è trasferito in Premier League, all’Aston Villa, per 30 milioni di euro.