Owono sospeso dopo la morte di Jesús de Miguel: ecco per quanto tempo starà fermo

Il portiere dell’Andorra Jesús Owono è stato sospeso dopo aver ricevuto un cartellino rosso per uno scontro in campo che ha causato la morte di Jesús de Miguel, attaccante del Tenerife. La commissione disciplinare della Federcalcio spagnola ha emesso la sospensione nei confronti di Owono a distanza di 10 giorni dalla morte del giovane calciatore, che si è spento 24 ore dopo lo scontro. La commissione disciplinare ha affermato che Owono ha usato “forza eccessiva” e per questo ha deciso di sospenderlo per 12 partite.

Scontro Owono-de Miguel, che cosa è successo

Verso la fine della partita del 2 novembre a Tenerife, De Miguel stava inseguendo un pallone alto a centrocampo quando è stato colpito al petto da Owono, che si era spinto ben oltre la propria area. Il trentenne ha subito un arresto cardiaco ed è deceduto il giorno successivo. Owono ha rilasciato una dichiarazione tramite la sua società, porgendo le sue condoglianze alla famiglia di De Miguel. La polizia spagnola ha avviato un’indagine per possibile omicidio colposo. Secondo la legge spagnola, i decessi per cause non naturali, compresi gli incidenti, sono soggetti a indagine giudiziaria, anche se i pubblici ministeri hanno affermato che è improbabile che venga avviato un procedimento penale.