Nations League, grande Italia: Pio Esposito e Frattesi ribaltano la Francia a San Siro

Roberto Mancini è stato un buon profeta: ‘A San Siro ho solo bei ricordi” ha detto alla vigilia di Italia-Francia e una serata come quella di oggi se la ricorderà per sempre. Così come se la ricorderanno i tifosi del Meazza che hanno assistito alla vittoria in rimonta per 3-1 di una splendida Italia contro la favoritissima Francia. Al gol di Olise in avvio per i transalpini complice una papera di Donnarumma, gli azzurri replicano con una doppietta di Pio Esposito (giunto a nove gol in 14 presenze) e alla seconda rete in nazionale di Frattesi. Non solo, l’Italia sbaglia anche un rigore con Sebastiano Esposito. Prestazione di grande carattere per i ragazzi di Mancini, capaci di resistere ai primi venti minuti di una Francia scatenata e poi capaci di ribaltate il risultato con una serie di ottime giocate che hanno fatto emergere le pecche difensive dei Bleus. Una vittoria pesantissima quella dell’Italia, sia sotto l’aspetto della fiducia e del morale, che per la classifica del girone di Nations League.

Italy comeback to defeat France in Milan 👏 #NationsLeague https://t.co/Fo5oLtabCj — UEFA EURO (@UEFAEURO) November 12, 2026

La classifica del gruppo A1

Italia: 10 punti

Francia: 10 punti

Belgio: 9 punti

Turchia: 0 punti

La partita

Gli azzurri agganciano proprio la Francia al comando con 10 punti superando di nuovo il Belgio. Domenica sera contro i Diavoli Rossi basterà un pareggio per staccare il pass per i quarti di finale. Mastica amaro Zidane, che incassa la prima sconfitta sulla panchina francese. Le assenze dei vari Mbappé e Dembelè hanno pesato più del previsto. Nonostante la pioggia che sta falcidiando Milano, lo stadio Meazza è tutto esaurito con oltre 71mila spettatori (in tribuna ci sono anche il neo campione del mondo di F1 Kimi Antonelli e il presidente del Senato La Russa) e quasi 2.4 milioni di euro di incasso. Nell’Italia, Mancini schiera in porta capitan Donnarumma; in difesa Kayode, Scalvini, Bastoni e Calafiori con Dimarco inizialmente in panchina; a metà campo Tonali in regia con Frattesi e Barella ai lati; il tridente offensivo è composto da Cambiaghi e dai fratelli Pio e Sebastiano Esposito. Nella Francia, priva di Mbappé, Dembelé e Thuram, il ct Zidane schiera Maignan in porta; Gusto, Upamecano, Jacquet e Truffert in difesa; Da Cunha, Cherki e Rabiot a centrocampo; Olise, Barcola e Doué compongono il tridente offensivo. Anche se non può giocare, in panchina c’è anche Mbappé. Bordate di fischi in occasione dell’inno nazionale francese, la Marsigliese, e alla lettura della formazione transalpina. Con un breve video sul maxi schermo e un messaggio dello speaker San Siro ha invece reso omaggio a Franco Baresi e Sandro Mazzola, bandiere del Milan, dell’Inter e della Nazionale, recentemente scomparsi.

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L’arbitro è il rumeno Istvan Kovacs.Avvio complicato per l’Italia costretta a subire il prolungato possesso palla della Francia, transalpini pericolosi subito con una conclusione ravvicinata di Doué sull’esterno della rete. Francia ancora vicina al gol poco con un colpo di testa a colpo sicuro di Rabiot, Donnarumma salva di piede. Il gol è nell’aria e dopo 10′ è Olise a sbloccare il risultato con un destro potente, dopo aver intercettato uno sciagurato passaggio sbagliato di Donnarumma con i piedi. Nonostante le assenze, la squadra di Zidane dimostra un passo e una qualità superiori e per i ragazzi di Mancini è dura tenere testa. San Siro intuisce il momento difficile e prova a spingere gli azzurri, è anche così che al 26′ su una splendida iniziativa di Cambiaghi sulla sinistra è Pio Esposito a firmare di giustezza il gol dell’1-1. Sulle ali dell’entusiasmo ci prova subito dopo anche Sebastiano Esposito, Maignan nega all’azzurro il raddoppio. Scampato il pericolo la Francia reagisce e sfiora a sua volta il raddoppio con un palo di Barcola dal limite. Nel finale di tempo nuova fiammata in contropiede dell’Italia con Cambiaghi e Seba Esposito, la Francia si salva. Inizio di secondo tempo elettrizzante, con la Francia due volte vicina al gol con Cherki complice un’altra indecisione di Donnarumma.

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La replica azzurra con una azione confusa in area francese, tocco di Pio per Cambiaghi che non arriva a due passi di Maignan. Con il passare dei minuti e per via della stanchezza le due squadre si allungano e fioccano le occasioni. La Francia torna a farsi pericolosa con Rabiot che impegna Donnarumma, sul capovolgimento di fronte però l’ottimo Cambiaghi si procura un calcio di rigore che al al 60′ Sebastiano Esposito calcia clamorosamente in curva. Ma la gioia resta strozzata in gola solo per poco, perchè al 62′ l’Italia passa in vantaggio con un gol di Frattesi da centro area su assist di Dimarco entrato poco prima insieme a Vergara al posto di Cambiaghi e Sebastiano Esposito. Il centrocampista della Lazio, autore di una gara generosa, lascia poi il posto a Doumbia. La Francia accusa il colpo e al 75′ l’Italia cala anche il tris ancora con Pio Esposito freddo a trasformare un rigore concesso per fallo del disastroso Upamecano sull’ottimo Vergara. San Siro esplode e si illumina letteralmente di gioia, con i tifosi che accendono le luci dei telefonini per una scenografia suggestiva. Grande gioia anche nella panchina azzurra per una serata da sogno. Nel finale meritata standing ovation per Pio Esposito, al suo posto dentro Scamacca. Dentro anche Ricci per Barella. Al triplice fischio finale esplode ancora di gioia il Meazza, una nazionale così fa ben sperare per un futuro più roseo di quanto sperato.