Italia-Francia, la stampa estera celebra gli Azzurri: “Un vero schiaffo”

Una vittoria che va oltre confine e che restituisce credibilità all’intero movimento calcistico italiano. Anche la stampa straniera, a partire da quella francese, rende onore al successo della squadra di Mancini che a San Siro ha piegato per 3-1 la nazionale transalpina posizionandosi in testa al girone di Nations League. Il quotidiano sportivo L’Equipe apre con il titolo secco “Douchés, coulés” (‘Docciati, affondati’). L’analisi evidenzia il crollo della squadra dopo l’iniziale vantaggio di Michael Olise e mette sotto processo l’intera tenuta difensiva. ‘Le Monde’ parla apertamente di “Une vraie claque” (“Un vero schiaffo”) sottolineando come il primo ko dell’era Zidane getta i Bleus nel dubbio dopo quattro partite quasi idilliache. Le Figaro descrive la serata milanese come un “fallimento collettivo” (faillite collective) accompagnato da errori nelle scelte di formazione.

Viene inoltre evidenziato il peso delle assenze in attacco, in particolare quella di Kylian Mbappé. Ouest-France e Sud Radio pongono l’accento sulle conseguenze in classifica. Sud Radio scrive che la Francia “affonda in Italia” e che la qualificazione ai quarti di finale di Nations League è ora rimandata e tutta da conquistare. Anche sulla stampa spagnola Zidane è sulle prime pagine e sotto processo. Soprattutto in Catalogna, su Sport e Mundo Deportivo. A Madrid, Marca si congratula con Pio Esposito (“L’Italia canta ‘Pio, Pio!’” ), mentre As, sempre pragmatico, titola “Grande disastro senza Mbappé”, aggiungendo che l’assenza della stella del Real Madrid “si è fatta sentire pesantemente “. Infine, Fanatik in Turchia parla di una Francia “disintegrata”, un’osservazione pungente a tre giorni dalla partita della nazionale contro i Bleus a Bordeaux.