Italia-Francia, Domenech punzecchia gli azzurri: sui social, tutti contro l’ex ct

L’Italia manda al tappeto la Francia in Nations League, ma nonostante la bella vittoria che vale anche il sorpasso in vetta degli azzurri ai danni dei Bleus nella classifica del girone si alza la voce fuori dal coro di Raymond Domenech. L’ex ct dei transalpini, che oggi lavora come consulente de L’Equipe, ha commentato l’andamento del match in tempo reale con una serie di post su X.

L’ex ct della Francia: “Livello tecnico dell’Italia sconcertante”

Il primo passaggio è sull’inno di Mameli ed è una dichiarazione di amore: “C’è il ‘Never Walk Alone’ del Liverpool, il ‘Les Corons’ del Lens e l’inno italiano che mi danno i brividi, li adoro”, scrive Domenech prima di passare ai suoi ‘appunti’ relativi ad alcuni momenti salienti del match. A cominciare dal pareggio degli azzurri firmato da Pio Esposito. E’ qui che partono le prime ‘bacchettate’: “L’1-1 è inaspettato per gli italiani. Che debolezza in tutti i reparti, ma cosa più sorprendente è il loro livello tecnico: quanti errori in passaggi facili, è sconcertante”.

Italie France 1/1 c’est inespéré pour les Italiens . Quelle faiblesse dans tous les secteurs mais le plus surprenant est leur niveau technique , que d’erreurs dans des passes faciles c’est affolant . — Raymond Domenech (@RaymondDomenech) November 12, 2026

Da lì in poi la partita cambia direzione a favore della nazionale di Mancini, che rifila tre reti alla Francia di Zidane nonostante un rigore calciato alle stelle da Sebastiano Esposito. La doppietta del fratello interista e il gol di Frattesi condannano la Francia al ko e lasciano interdetto Domenech: “Italia-Francia 3-1, ma com’è possibile? Come si può perdere il filo a tal punto? Le falle difensive della Francia si confermano”, è l’analisi dell’ex ct dei Bleus, non tenero nemmeno nei confronti di Zidane. L’ultimo post è una resa: “Olise si spegne e la Francia deraglia: il calcio è semplice”.

Sui social i meme sul Mondiale 2006

Tra i suoi follower francesi, non mancano commenti taglienti e ironici al suo ultimo post: “Il calcio è semplice, sono le analisi di Domenech che lo complicano”; “Se è così semplice, perché tu non hai mai vinto nulla?”; “Non era così semplice quanto tu eri ct”. Molti italiani, invece, preferiscono rispondere al post in cui Domenech critica il livello tecnico degli azzurri: “E quanto ti passa”, scrive un utente postando la gif di Cannavaro che alza la coppa del mondo nel 2006, dopo aver battuto in finale proprio la Francia di Domenech.

L’ultimo atto del Mondiale in Germania è il leit motiv: “Coppa in faccia”; “Rispondi sempre presente caro Raymond, un grande grazie per il divertimento”; “‘Noi al Circo Massimo, voi massimo al circo’ (striscione del 2006 ma sempre attuale)”, si legge in alcuni commenti. Tra questi, nemmeno a dirlo, non mancano i video dell’episodio decisivo di quella finale Italia-Francia: la testata di Zidane a Materazzi. Con il commento di Domenech dalla panchina: “Mais pourquoi, pourquoi”.

Le uscite ‘esuberanti’ di Domenech da ct, l’arresto negli Usa e…

In Francia e non solo, Domenech è ricordato per la sua ‘esuberanza’ anche quando sedeva sulla panchina dei Bleus. Nel 1994, quando era alla guida della Francia Under 21, durante i Mondiali negli Usa fu fermato da due agenti in borghese fuori dal Foxborough Stadium di Boston mentre stava tentando di rivendere a prezzo dimezzato tre biglietti inutilizzati della federazione francese per la partita tra Corea del Sud e Bolivia: fu arrestato e rilasciato su cauzione.

Nel 2007, in un’intervista rilasciata al quotidiano francese Le Parisien, Domenech accusò l’Italia di avere “comprato” l’arbitro di una partita dell’Under 21 vinta dall’Italia proprio contro i pari età della Francia nel 1999, salvo poi fare parziale retromarcia. La Uefa in quell’occasione lo punì con un turno di squalifica.

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Da ct dei ‘grandi’, Domenech non fu esente da critiche nemmeno dopo avere guidato la nazionale alla finale persa contro l’Italia nel 2006. Nel mirino della critica, soprattutto alcune scelte tecniche -come le ripetute esclusioni di David Trezeguet– che giustificò con questioni legate all’astrologia, una sua vecchia passione. La sua avventura sulla panchina della Francia si concluse con un ammutinamento dei giocatori ai Mondiali in Sudafrica del 2010 e con la conseguente eliminazione dei Bleus già nella fase a gironi.