Euro 2032, Sessa: "Per gli stadi siamo nei tempi, confido in un esito positivo della Uefa"

Gli Europei 2032 di calcio saranno ospitati da Italia e Turchia e il nostro Paese deve ancora individuare gli stadi nei quali si disputeranno le partite. “Come voi ben sapete è stato fatto un decreto dai ministri Salvini, Abodi e Giorgetti in cui sono stati individuati 14 stadi potenziali per arrivare poi al numero finale dei cinque, sei stadi che la Uefa vorrà. Ad oggi siamo dentro, la Uefa sta valutando, sono confidente”, ha detto Massimo Sessa, commissario straordinario del governo per gli stadi di Uefa Euro 2032, a margine di un convegno a Roma promosso da Ance. “C’è grande fermento da questo punto di vista per riportare il calcio italiano a ritornare ad essere tra i primi del mondo, come lo siamo sempre stati”, ha aggiunto.