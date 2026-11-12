Nations League, stasera in campo Italia-Francia: orario, dove vederla e probabili formazioni

L’Italia torna in campo, attesa questa sera, giovedì 12 novembre, dalla sfida contro la Francia nella quinta e penultima giornata della fase a gironi della Nations League 2026-2027. Gli Azzurri affrontano i Bleus allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, con l’obiettivo di conquistare un risultato importante nella corsa alla qualificazione ai quarti di finale. La squadra di Roberto Mancini arriva all’appuntamento dopo aver raccolto sette punti nelle prime quattro partite, mentre la formazione guidata da Zinedine Zidane è in testa al gruppo con dieci. All’andata, disputata il 2 ottobre allo Stade de France, le due nazionali avevano pareggiato 1-1: al vantaggio francese di Michael Olise aveva risposto Alessandro Bastoni.

Alessandro Bastoni esulta dopo aver segnato il gol dell’1-1 contro la Francia, Nations League 2026/27, Stadio Saint-Denis di Parigi, 2 ottobre 2026 (Foto Fabio Ferrari/LaPresse)

Il cammino di Italia e Francia

La Francia arriva a San Siro da capolista del girone, con dieci punti conquistati nelle prime quattro giornate. I Bleus hanno iniziato il percorso con le vittorie contro Turchia e Belgio, prima del pareggio casalingo contro l’Italia e del successo per 4-1 nella successiva sfida con i Diavoli Rossi. Gli Azzurri, invece, hanno reagito dopo la sconfitta all’esordio contro il Belgio, imponendosi per 4-1 in casa della Turchia. È poi arrivato il pareggio per 1-1 a Saint-Denis contro la Francia, seguito dalla vittoria per 3-1 contro la Turchia. Con sette punti in classifica, la Nazionale si presenta dunque alla penultima giornata con tre lunghezze di ritardo dai transalpini e una sola di vantaggio sul Belgio.

Dopo la sfida di San Siro, il girone si chiuderà domenica 15 novembre: l’Italia sarà impegnata in trasferta contro il Belgio, mentre la Francia affronterà la Turchia.

Le probabili formazioni di Italia-Francia

Roberto Mancini dovrebbe affidarsi al consueto 4-3-3. Tra i pali ci sarà Gianluigi Donnarumma, con Michael Kayode, Giorgio Scalvini, Alessandro Bastoni e Riccardo Calafiori a comporre la linea difensiva. A centrocampo dovrebbero partire dal primo minuto Davide Frattesi, Sandro Tonali e Nicolò Barella. In attacco, il riferimento centrale sarà Pio Esposito, affiancato dal fratello Sebastiano e da Nicolò Cambiaghi.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; Sebastiano Esposito, Pio Esposito, Cambiaghi. Ct: Roberto Mancini.

Roberto Mancini e Riccardo Calafiori nella conferenza stampa della vigilia di Italia-Francia, Nations League 2026/27 (Foto Spada/LaPresse)

Anche Zinedine Zidane dovrebbe scegliere il 4-3-3. In porta è atteso Mike Maignan, protetto da una difesa composta da Warren Zaïre-Emery, Jeremy Jacquet, Dayot Upamecano e Adrien Truffert. In mezzo al campo spazio a Rayan Cherki, Da Cunha e Adrien Rabiot. Il tridente offensivo dovrebbe invece essere formato da Michael Olise, Désiré Doué e Bradley Barcola. Tra le assenze più pesanti per i francesi figurano Kylian Mbappé, Marcus Thuram e Ousmane Dembélé.

Francia (4-3-3): Maignan; Zaïre-Emery, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Doué, Barcola. Ct: Zinedine Zidane.

Italia-Francia, orario e dove vedere la partita in tv e streaming

Il calcio d’inizio di Italia-Francia è fissato alle ore 20.45. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Rai 1, mentre per seguirla in streaming sarà possibile collegarsi gratuitamente alla piattaforma RaiPlay.