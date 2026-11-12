Nations League, l’Italia c’è: battuta la Francia 3-1 a San Siro

L’Italia ha battuto la Francia 3-1, in una gara valida per la quinta giornata del Gruppo 1 di Nations League a San Siro. I gol al 10′ di Olise per gli ospiti, al 26′ e al 75′ su rigore di Pio Esposito e al 62′ di Frattesi per gli azzurri, che hanno anche sbagliato un rigore con Sebastiano Esposito sul 2-1 al 60′. In classifica la squadra di Mancini è prima nel girone a pari punti con la Francia a quota 10, con una lunghezza di vantaggio sul Belgio, che l’Italia affronta domenica a Bruxelles. Contro i Diavoli Rossi basterà un pareggio per staccare il pass per i quarti di finale.

Pio Esposito: “Contento per i due gol e per la vittoria”

“Sono molto contento, perché questa è una maglia veramente importante con cui tutti da piccoli giochiamo da piccoli. Sono contento che sto e stiamo facendo”. Così Pio Esposito commenta a RaiSport la sua doppietta e la vittoria dell’Italia. “Le lacrime? Su quel rigore c’era la gioia per aver chiuso la partita e per aver riscattato il rigore sbagliato da mio fratello. Seba i rigori sa calciarli ma può capitare a chiunque di sbagliare, il secondo l’ho calciato io ed è andata così”, ha aggiunto. “Quando sono andato sul dischetto il ricordo non poteva che essere alla Bosnia, ma non potevo nascondermi per tutta la vita. I rigori si sbagliano e bisognava poi avere il coraggio di andare a tirarli”, ha detto ancora. “Stiamo lavorando con calma, da quando è arrivato il mister abbiamo fatto la prima in rodaggio con il Belgio. Siamo un gruppo giovane ma con entusiasmo, ci vuole tempo e bisogna continuare così”, ha concluso.

Mancini: “Gara da ricordare, ma strada ancora lunga”

“Queste sono quelle partite che rimangono, perchè dopo aver preso il primo gol poi loro potevano farne anche 4-5. Invece siamo stati bravi a reagire e a vincere la partita”. Così il ct della Nazionale Roberto Mancini nel corso della conferenza stampa dopo la vittoria contro la Francia a San Siro. “Di personale non c’è nulla, io sono felice di essere qui per cercare di riportare la squadra dove merita di stare. Quello che volevo era tornare e sono felicissimo”, ha aggiunto. “La mentalità deve essere sempre questa: giocare per vincere. Piuttosto meglio perdere ma giocando. Noi dobbiamo continuare a lavorare per migliorare, sperando che i più anziani diano una mano ai più giovani”, ha proseguito Mancini. Sulla doppietta di Pio Esposito, il ct ha detto: “Speriamo ne faccia tanti, Gigi Riva è lì davanti da una vita. E speriamo che lo superi, abbiamo bisogno dei suoi gol come di quelli degli altri”. “I cambi? Ho messo Vergara perchè avevo bisogno di un giocatore più veloce e Seba Esposito era affaticato. Poi Dimarco l’ho visto bene nei giorni scorsi, sapevo ch poteva giocare lì anche se non è il suo ruolo. Ne avevamo parlato anche nei giorni scorsi”, ha spiegato. “Ora siamo euforici, felici per la prestazione e la vittoria, ma domenica può cambiare ancora tutto perchè siamo tre squadre in un punto. La strada è ancora lunga e dobbiamo continuare a crescere”, ha proseguito Mancini guardando già alla sfida contro il Belgio. Sulla scelta del primo rigorista, il ct se l’è cavata infine con una battuta: “Il rigorista era Pio primo e poi Sebastiano, è stata una scelta di famiglia”.