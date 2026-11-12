Manchester United, ufficiale l’esonero di Carrick

Il Manchester United ha esonerato il tecnico Michael Carrick. Lo comunica il club inglese. Tornato al club a gennaio, Carrick ha guidato la squadra al terzo posto in Premier League vincendo 12 delle restanti 17 partite della stagione 2025/26, accumulando il punteggio più alto del campionato in quel periodo.

We can confirm Michael Carrick has departed his role as men’s first-team head coach. — Manchester United (@ManUtd) November 12, 2026

“Dopo un inizio di stagione deludente, il club è giunto alla difficilissima conclusione che un cambiamento sia necessario per raggiungere i nostri obiettivi. Michael è, e sarà sempre, una leggenda del Manchester United. Proprio come faceva da giocatore, si è sempre comportato con la massima dedizione e professionalità durante tutto il suo ritorno al club. La sua leadership e i suoi successi della scorsa stagione saranno sempre ricordati con affetto”, si legge nel comunicato dei Red Devils. Per il suo successore il favorito è Mauricio Pochettino, attuale ct della Nazionale statunitense.